Isabela Figueiredo: "Ser gorda nunca foi um obstáculo à realização do desejo, apenas do amor."

O lugar escolhido pelo Paulo Sérgio BEJu chama-se Levada do Alecrim. Na sua Madre, leito de uma ribeira, existe a Queda da Dona Beija. Foi acima da queda de água que fizemos as fotografias. Lembro-me dessa tarde. Estava sol e calor, mas a água gelava. O odor a ervas e seivas da ilha da Madeira, a pedra aquecida pelo sol, dor, força e esperança, minha e do fotógrafo, em conjura implícita, enchiam o lugar.

Não senti vergonha de me despir frente ao Paulo Sérgio, que conhecia mal. Talvez me tivesse preparado para esse momento ou talvez fosse só a minha velha determinação. Despi-me sem medo. Fui seguindo as suas indicações, como é normal numa sessão desta natureza. Baixa-te. Encosta-te à pedra. Deixa-te flutuar. Levanta a cabeça. Deixei-me ir. O que é que tenho a perder? Sejamos honestos: protegida a alma, o que é que cada um de nós tem a perder?

"Eu tinha realizado a cirurgia de redução do estômago nas férias de Natal de 2010, e o meu corpo vivia ainda uma guerra avassaladora." Foto: Paulo Sérgio

Eu tinha realizado a cirurgia de redução do estômago nas férias de Natal de 2010, e o meu corpo vivia ainda uma guerra avassaladora. As cicatrizes internas do estômago cortado pelos cirurgiões precisavam de sarar. As vísceras dilaceradas iam-se curando. Eu dependia delas para me manter viva. Todo o meu corpo lutava e se adaptava a uma nova forma de vida. Ingeria doses fortíssimas de suplementos vitamínicos receitados pelos médicos, que fazem o seu trabalho com muita eficácia, mas seguem caminho. Nós ficamos sozinhos com um corpo ferido nos braços e sem força para o sustentar. Há dor, confusão, raiva. "Porque me fiz isto?" "Não havia outra saída?" Tudo nos vem à cabeça. É uma cirurgia muito radical e um processo muito violento. Não voltamos a ser quem fomos. Aprendi que o corpo precisa de muito pouco para se manter vivo.

"Queria ver o meu corpo enquanto objeto de desejo." Foto: Paulo Sérgio

Nestas imagens permanece invisível o lado não glamouroso do emagrecimento. Ninguém sabe que acordei em sofrimento, com sangue na boca. Não se percebe a violência do jejum compulsivo. Podemos humedecer os lábios. Beber água, não. Não se adivinha o impulso infame de devorar a refeição da paciente ao lado, na enfermaria, sabendo que já é fisicamente impossível. Chamamos a enfermeira e perguntamos quando podemos beber chá, só chá. Morno, frio, tanto faz. As imagens também não registam a luxúria com que se saboreia a primeira colher de um iogurte natural ou o primeiro gole de um batido de fruta, quando o estômago finalmente suporta alimentação líquida. É uma morte e um renascimento.

Meti na cabeça a ideia de me retratar nua quando um ex-namorado pintor o combinou comigo. Fantasiei sobre o assunto, na juventude, mas acabou por nunca se concretizar. Queria ver o meu corpo enquanto objeto de desejo. Desejava sê-lo. Alguém no passado me disse que eu era caprichosa. Talvez. E depois?

"O meu corpo era bom e eu desejava dar-lhe valor, mas o meu corpo era mau e queria livrar-me dele." Foto: Paulo Sérgio

Fui uma mulher muito sensual. Ser gorda nunca foi um obstáculo à realização do desejo, apenas do amor. Os meus parceiros usufruíam o meu corpo gozosamente, mas de forma marginal, como do de uma amante. Era um corpo clandestino. A esposa legítima seria o manequim que se coloca na montra, mas ansiariam por chafurdar na doce e macia lama do meu corpo. O meu corpo era bom e eu desejava dar-lhe valor, mas o meu corpo era mau e queria livrar-me dele. É incoerente? Estamos autorizados a sorrir como resposta.

Conheci o Paulo Sérgio BEJu no Festival Literário da Madeira e gostei da onda dele. Resolvi propor-lhe o projeto. Já andava a trabalhar o romance A Gorda na minha cabeça. O meu processo criativo é caótico e intuitivo. Ando com os assuntos na cabeça e sigo caminhos que ignoro para chegar ao texto. Não sei porque o faço, sei que preciso de o fazer. Tornar a arte racional não é o meu papel. Tenho de a produzir. Basta. O resto fica para os ecos, para a porrada, para quem recebe. Convém que tudo se confunda. Convém continuar a viver no gume de todas as navalhas sem me cortar.

"Já não vejo a mulher gorda, a morsa, o monte enorme de carne. Vejo beleza, força e lassidão." Foto: Paulo Sérgio