Isabel: a série inspirada na vida de Isabel Allende

Repleta de sucesso, mas também de perda, a vida de Isabel Allende, de 79 anos, inspirou uma minissérie de três episódios, original da HBO Max.



De nome Isabel: A íntima História de Isabel Allende, a obra cinematográfica segue a incrível jornada da autora de língua espanhola mais lida no mundo - interpretada por Daniela Ramírez - além de uma grande feminista e ativista dos direitos humanos. Jovem destemida, a chilena estava disposta a quebrar os padrões sociais para vingar enquanto escritora e mulher. Porém, no auge da carreira, chega-lhe uma notícia devastadora: a filha estava a morrer. Portadora de Porfíria, uma doença hereditária que recebeu através do pai, Miguel Frías, Paula deu entrada no hospital em 1991, acabando por ficar em coma. Morreu um anos depois, em dezembro de 1992, com apenas 29 anos.

Isabel nasceu a 2 de agosto de 1942, no Chile, mas foi forçada a deixar o país em 1973, após o golpe militar que derrubou o regime democrático da altura e levou à morte do presidente chileno Salvador Allende, primo do seu pai. Antes de se dedicar à literatura, foi jornalista, tanto no Chile como na Venezuela, onde viveu até 1984. Mudou-se para os Estados Unidos pouco depois, onde testemunhou a morte da filha. O seu primeiro romance, A Casa dos Espíritos (1982), foi apenas o início de um extraordinário legado. A minissérie está disponível no TVI Player.