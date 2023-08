Irão nega cuidados de saúde a mulheres que recusem usar hijab

Segundo a nova lei, as mulheres que se recusarem a usar o hijab não terão direito a receber cuidados de saúde. Foto: Getty Images

acaba de lançar umque estrangula cada vez mais a. Desta vez, aquelas que se recusarem a usar o hijab não terão direito a receber cuidados de saúde.Na cidade de Lahijan, a norte do Irão, osforam informados de que a "" estará sujeita ao cumprimento dasdo país. "Hospitais e clínicas", quer sejam privados ou públicos, devem "implementar" as regras nas suas instalações, escreveu Mohammad Taghi Najafzadeh, diretor da rede de saúde e tratamento da cidade, numa carta enviada aos responsáveis das unidades locais.Como era de esperar, arapidamente, que olham para a diretiva como "horripilante". "Esta é de longe a mais flagrantee contra todas as normas civilizadas", terá dito Kambiz Noroozi, advogado especializado na defesa dos direitos humanos, ao jornal iraniano Etemad, segundo o The Telegraph O que passa a acontecer no país é que, numa qualquer, em que uma mulher que não use o véu islâmico, ou necessite de quaisquer tipo de, passa a não ter acesso a eles. De acordo com esta lei, os. Segundo consta, diretivas idênticas terão sido enviadas a profissionais de saúde de todo o Irão.Este, por meio da legislação, tem vindo a sernas últimas semanas, isto numa altura em que se aproxima o. A, em setembro passado, sob custódia da polícia depois de ter sido detida por supostamente violar a regra do hijab. Osque se sucederam têm representado um dos maiores desafios à teocracia do Irão desde a revolução islâmica de 1979. Teme-se que agora, no aniversário, as manifestações se intensifiquem.Um, que introduz uma série dee possíveispara mulheres que se recusam a usar o véu na cabeça em público, está atualmente em tramitação no parlamento Iraniano. A nova lei foi condenada por Mohammad Khatami, o ex-presidente iraniano, que convocou um referendo sobre a questão da indumentária obrigatória.