Horóscopo. Na semana de 12 a 18 de maio, a paixão está em altas para estes signos

Sol em Carneiro

20 de março a 19 de abril

A lua cheia em Escorpião, no dia 12, traz o tema das finanças "à baila" e exigirá aos carneiros um forte poder de encaixe. Em alguns casos, terão de enfrentar situações de incompetência. Trata-se de um ciclo em que o elemento da frustração se agudiza em diferentes campos. Perante os sentimentos de raiva, será necessário parar e perceber de onde vêm. Mas nem todos enfrentam este tipo de dificuldades, havendo quem tire proveito de um ambiente propício ao charme e à sedução. Para estes, toda a capacidade de gozar os prazeres da vida está pronunciada, sendo necessário que controlem a gula. Aqueles que lidam com questões de saúde, podem receber boas notícias.

Sol em Touro

19 de abril a 20 de maio

Os taurinos continuam em fase de celebração, numa semana que será particularmente intensa devido à lua cheia em Escorpião, a 12. Serão desafiados a pensar e a comunicar de forma diferente, ultrapassando limites, o que trará algum stress. O dia 18, em particular, pode atrair uma comunicação explosiva. De 15 a 17, denota-se boa capacidade de produção em questões materiais. Vivem um período com muita energia física e criativa, mas há uma qualidade de teste no alcance daquilo a que os taurinos se propõem. É aconselhável que mantenham um espírito humilde e de compromisso. Uma atitude de simplicidade levará a uma maior conexão com os outros e ativará o seu charme natural. Os aniversariantes da semana podem sentir muita adrenalina e imprevisibilidade.

Gémeos

20 de maio a 21 de junho

A lua cheia em Escorpião, a 12, trará crise para o dia-a-dia de alguns geminianos. Poder-se-ão ver envolvidos em alguma trama digna de cinema. Deverão tentar não perder o rumo do que é essencial, e deixar que falsos rumores caiam por terra, mantendo-se atentos a todo o tipo de desonestidade. Está em jogo algo há muito ambicionado, que leva já ao limite do cansaço, sendo importante contar com a ajuda de pessoas qualificadas. Prevêem-se encontros com tensão emocional para alguns nativos do signo, nomeadamente entre os dias 14 e 15. O dia 18 será propício a grandes conclusões sobre o estado das coisas. Terão boas conversas no contexto da sua vida pessoal, em que será possível ter um espaço para "deitar tudo para fora". Contarão com o apoio das relações de amor e de amizade.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

A lua cheia a 12, em Escorpião, acentuará as emoções apaixonadas e o sentimento de traição. Este ciclo lunar está alinhado com o caminho de mudança que tem de operar na sua vida e, por muito que seja difícil de gerir, deverá abraçar o desafio e ter fé de que todo o processo se insere no quadro de algo maior. Ao mesmo tempo que embarca nesta viagem pelo desconhecido, há em si uma autoconfiança e um saber de que é capaz de ultrapassar as tormentas. Deve adotar uma atitude tranquila, no lugar da ansiedade. Evite os extremos e seja o mais realista possível. Perceba que esforços deve empreender no sentido de alcançar os seus objetivos. O dia 18 trará confronto com alguém que considera insensível. Em termos profissionais, onde colocar o coração, cantará vitória.

Leão

22 de julho a 22 de agosto

As circunstâncias exigem que ganhe perspetiva para encontrar harmonia. A comunicação com os outros é um campo de crescimento, sendo este o momento certo para elevar a fasquia. O seu charme ajuda, mas não é tudo. A lua cheia em Escorpião, a 12, trará tensão na esfera íntima e financeira. Será necessário transformar as ideias em algo prático e rentável, largando rotinas que não são proveitosas. São muitos os leões que contam com ambição e foco, capazes de iniciar ações em direção ao que pretendem. Essa energia também se traduz na pujança física, sendo necessário um escape. Entre os dias 13 e 15, haverá maior propensão a boa disposição, sendo estes bons dias para estar com os outros e fazer algo criativo. O dia 18 será dado a confrontos.

Virgem

22 de agosto a 22 de setembro

Grandes conquistas por estes dias. A sua comunicação está eficaz e os seus planos prosperam. Precisa da cooperação dos outros para prosseguir com os seus planos e, como tal, de uma grande capacidade de organização. No campo afetivo, questões difíceis de abordar poderão surgir, ou atrairá pessoas difíceis de decifrar. De 15 a 17 serão os dias onde terá maior sentido prático e capacidade produtiva. A lua cheia a 12, em Escorpião, será propícia a compromissos. Será importante assegurar que tem todas as informações ao seu dispor. Por outro lado, não deixe de avançar em algo devido ao seu medo de falhar. As relações com chefias continuam a estar na ordem do dia, devendo perceber quando está numa luta de poder ou quando está a procurar um equilíbrio entre forças.

Balança

22 de setembro a 24 de outubro

A lua cheia a 12, em Escorpião, iniciará um ciclo de queixas em diferentes esferas. Tenha particular cuidado com questões financeiras. Por outro lado, há situações na sua vida que estão emersas em tensão e que precisam de ser abordadas com cuidado. Pedir ajuda a alguém experiente ou usar métodos já provados como eficientes será a melhor estratégia. Tudo o que for relacionado com o sentido de estética está pronunciado, assim como a partilha de afetos. Os Balança estão imbuídos de um poder interno que, se for canalizado para objetivos claros, dará bons frutos. A saúde, sua ou de pessoas à sua volta, continua a ser uma preocupação. Cabe-lhe a si desenvolver a capacidade de autocuidado ou de cuidado do outro. O dia 18 será dado a conexão e a partilha de emoções.

Escorpião

24 de outubro a 22 de novembro

A lua cheia a 12, no seu signo, trará o confronto com questões financeiras, seja em casal, seja individualmente. Pode estar no horizonte a compra de tecnologias ou outro tipo de investimentos. As relações mais íntimas também trarão dúvidas e conversas profundas. Alguns escorpiões sentem-se a andar em círculo, seja na vida afetiva, seja na vida profissional. Precisam de ir à raiz do problema e de, aí, encontrar a solução. Muitos estão em luta com as metas que querem atingir, tentando encontrar o melhor caminho para chegarem onde pretendem. Na saúde, enfrentam algum tipo de crise, que precisa de ser gerida com cuidados apropriados. Na expressão dos seus conhecimentos, têm novos desafios, que trazem sementes para o futuro.

Sagitário

22 de novembro a 22 de dezembro

Contas e muitas contas é que os astros ditam para estes dias. Este é o tempo para largar distrações que não contribuem para nada de bom e para evitar ao máximo o desperdício de recursos pessoais. Ao mesmo, tempo as relações afetivas parecem usufruir de boas influências e de momentos especiais a dois, havendo confiança no caminho. Quem não está numa relação, estará mais atraente e carismático. As influências astrológicas indicam, para alguns sagitarianos, uma espécie de imbróglio devido a falta de clareza, que tem tudo para acontecer ao nível profissional, mas também na esfera pessoal. Transparência e honestidade deverão ser a base da resolução do problema. De 13 a 15, haverá a possibilidade de expressão da problemática em causa.

Capricórnio

22 de dezembro a 19 de janeiro

Tem experiências novas a acontecerem e, por isso, precisa de desenvolver novos talentos. Lembre-se de que o erro é fundamental, por isso, não se recrimine demasiado. Na vida afetiva, sente vontade de levar a relação que tem mais adiante, o que gera alguma crise. A lua cheia em Escorpião, a 12, terá um efeito positivo na vida afetiva, trazendo maior intimidade. Os astros ditam uma fase positiva para poupanças. Adivinha-se alguma frustração, seja a nível pessoal, seja com alguns sentimentos de raiva que estão reprimidos e dos quais gostaria de se libertar. Precisa de voltar às suas origens. De 15 a 17, qualquer trabalho que faça ao nível emocional terá bons resultados.

Aquário

19 de janeiro a 18 de fevereiro

A lua cheia a 12, em Escorpião, vai trazer alguma crise no contexto doméstico. Haverá muito a resolver, o que pode deixá-la/o um pouco assoberbada/o. Por outro lado, há um efeito de sorte em ação que traz uma boa disposição natural e que ajudará a enfrentar o caos lunar. O dia 18 será de alguma vulnerabilidade. Os astros aconselham que invista numa melhor literacia financeira, através de cursos ou podcasts. Nos afetos, a paixão está acesa e dá para os dois lados, tanto para a vivência da atração intensa, como das discussões intempestivas. Por outro lado, poderá econtrar alguma oposição aos seus objetivos, e deverá evitar ambientes pouco seguros. Se tem alguma meta em mente, aguarde pelo momento oportuno para a ação. Tenha a certeza da praticabilidade dos seus sonhos.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Se está numa relação, aproveite a lua cheia em Escorpião, a 12, para caprichar e fazer algo diferente. A intensidade escorpiónica pode ser incrível para a paixão, mas há também o risco de se dizer a palavra errada e de se espoletar o drama. As influências astrais promovem a reafirmação de alguma vocação ou a descoberta de um talento. Alguns piscianos vão sentir falta de energia, o que trará um espírito mais recolhido. Muitos têm nos ombros responsabilidades pesadas e que envolvem muita informação. Em particular no dia 15, sentirá dificuldades de concentração e deverá ter cuidado em não cometer um erro grave. Deverá ter humildade no exercício da liderança e contar com a cooperação de todos.