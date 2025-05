Alerta Vermelho: estes signos podem ser enganados

Júpiter avança a grande velocidade a caminho de um novo signo, Caranguejo. Há praticamente um ano que está em Gémeos - muitas das verdades que são frequentemente aceites são agora confrontadas por uma multitude de visões que levantam dúvidas. No mês de maio, dos dias 3 a 28, Júpiter termina o seu périplo geminiano, mas não sem antes fazer uma última exibição, numa quadratura aos nodos da lua - ou cauda e cabeça do dragão - elementos da nossa evolução, neste momento em Virgem e Peixes.

Em Virgem, ocupamos uma posição de serviço e, por vezes, uma autocrítica constante que leva a autossabotagem e falta de autoestima. Com o Nodo Norte em Peixes, o propósito é evoluirmos para confiar na intuição e na perceção de que, apesar de não sermos perfeitos, passo a passo evoluímos através dos nossos erros - e esse é o único processo que leva ao aperfeiçoamento. Com o planeta Júpiter em quadratura aos nodos, é como se houvesse um curto-circuito na nossa capacidade de discernir o que é importante a dada altura, atraindo situações de alguma complexidade, em que perdemos o fio à meada. Isso pode acontecer, com o atrair de pessoas ou situações que afetam o nosso discernimento. Outra situação para a qual devemos estar despertos é o permitir que as ideias de alguém nos influenciem de forma negativa: seja porque nos estão a impor valores que não estão em linha com o que é melhor para nós, seja porque estamos em relações com pessoas com um discurso negativo sobre quem somos.

Quem tem qualquer elemento astrológico à volta dos 25 graus de Peixes, Virgem, Gémeos ou Sagitário sentirá maior influência deste aspeto. Aconselha-se o contacto com a parte de nós que quer mesmo o melhor, tendo em conta a intuição e aquilo que é autêntico. Será igualmente fulcral usar a voz para defender aquilo que é correto na perspetiva do bem comum.