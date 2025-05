De Numeiro a Fábio Teles, quem são os "Andrew Tate" portugueses?

Se a manosfera coroasse um rei, o trono seria de Andrew Tate. Auto-proclamado misógino, o ex-kickboxer britânico-americano, de 38 anos, é o homem que exerce mais influência sobre as comunidades online onde se discute masculinidade, questões de género e dinâmicas entre homens e mulheres, a partir de uma perspetiva antifeminista e, habitualmente, radical na exaltação da masculinidade tradicional. Em Portugal, são vários os influencers que apregoam os mesmos valores, difundindo entre um público jovem as suas crenças sobre os papéis tradicionais de género.

O mediatismo de Tate começou com a sua participação na versão britânica do Big Brother, em 2016. Durou apenas seis dias — foi removido do programa depois de emegir publicamente um vídeo onde era visto a agredir uma mulher com um cinto. A passagem foi breve, mas teve impacto suficiente para impulsionar a construção da sua imagem pública, fundando os alicerces de uma comunidade que tem vindo a crescer.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">I’ve decided to fly to the failed state of California, walk into twitter HQ and tell <a href="https://twitter.com/elonmusk?ref_src=twsrc%5Etfw">@elonmusk</a> he’s a legend. <br><br>On my way. <a href="https://t.co/oivzdTh8NA">pic.twitter.com/oivzdTh8NA</a></p>— Andrew Tate (@Cobratate) <a href="https://twitter.com/Cobratate/status/1594527007009800192?ref_src=twsrc%5Etfw">November 21, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Hoje, Andrew Tate tem mais de 10 mihões de seguidores no X, a única rede social onde é possivel encontrar o seu perfil. Foi banido do Instagram, YouTube e Facebook por proliferar ideias misóginas, mas, enquanto existiu nessas três plataformas, era seguido por mais de seis milhões de contas.

Não é só dos ideais machistas que vivem as inúmeras controvérsias do influencer, embora sejam vários os exemplos. "Sou um realista e, quando és um realista, és sexista. Não há forma de estares enraizado na realidade sem seres sexista", afirmou. Também defende que as mulheres são "intrinsecamente preguiçosas" e incapazes de ser independentes. Juntamente com o irmão, foi acusado de evasão fiscal no Reino Unido, bem como de fundar um grupo de crime organizado de tráfico humano, incluindo de menores, de exploração sexual de mulheres e menores, de branqueamento de capitais e negócios ilícitos.

A ex-namorada, Brianna Stern, acusou-o de sufocá-la e espancá-la repetidamente enquanto tinham relações sexuais, causando uma concussão e hematomas em todo o corpo. Durante o relacionamento de 10 meses, Tate tê-la-á sujeitado a abusos físicos e verbais, insultos misóginos, agressões e ameaças de que a violaria ou mataria se alguma vez o traísse.

Os negócios duvidosos e ilícitos do influencer são o que parece sustentar um estilo de vida ultra-luxuoso, entre iates e jates privados. Afirma ter uma coleção de mais de 30 carros desportivos. Em 2022, escreveu um tweet provocador, dirigido à ativista pelo clima Greta Thunberg, onde lhe pedia o endereço de email para poder enviar-lhe uma lista de todos os seus automóveis e respetivas emissões de CO2. "Sim, por favor esclarece-me", respondeu Thunberg, para deleite da internet. "Envia-me um email para smalldickenergy@getalife.com ["energia de pénis pequeno" e "arranja uma vida", são as expressões em português]."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com <a href="https://t.co/V8geeVvEvg">https://t.co/V8geeVvEvg</a></p>— Greta Thunberg (@GretaThunberg) <a href="https://twitter.com/GretaThunberg/status/1608056944501178368?ref_src=twsrc%5Etfw">December 28, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Em Portugal, quem são os homens que parecem seguir os ideais do "andrewtatismo"? A Máxima reuniu um guia prático.

Numeiro

"Mulher que namora, não sai à noite. Expliquem-me porque é que vocês se haveriam de produzir, vestir roupas praticamente descapotáveis, por perfume, porem-se o máximo atraentes, para irem para um sítio que sabem que vai estar cheio de homens a dar em cima de vocês?" As palavras de João Barbosa, aka Numeiro,levantaram uma onda de indignação quando foram parar às redes sociais, recebendo críticas de várias personalidades, como Ana Garcia Martins, Cláudio Ramos e Rita Ferro Rodrigues.

Se gostam de dançar? Que ponham um pijama e dancem em casa. "Uma mulher que goste realmente do marido ou do namorado não se veste em trajes menores para ir a uma discoteca. Se ela gostar realmente de vocês, a atenção que lhe dão é suficiente", afirma, antes de comparar os comportamentos que acontecem numa discoteca a "um ritual de acasalamento".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">Feliz dia das mulheres aos homens que vão passageiro com a namorada a conduzir</p>— NUMEIRO (@Numeiro) <a href="https://twitter.com/Numeiro/status/1766127324540363148?ref_src=twsrc%5Etfw">March 8, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

No Dia da Mulher do ano passado, escreveu no X: "Feliz dia das mulheres aos homens que vão passageiro com a namorada a conduzir."

Numeiro também sonha com um estilo de vida milionário. O estatuto social é central e os carros de luxo também. Viu-se envolvido em problemas com a justiça por promover casas ilegais de apostas online, manipulação e negócios duvidosos.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/C1LiYj3oEst/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/C1LiYj3oEst/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/C1LiYj3oEst/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by NUMEIRO (@numeiro)</a></p></div></blockquote>

<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

Afonso Freitas

Em outubro de 2023, Afonso Freitas esteve na mira de dois episódios do Extremamente Desagradável. "Toda a gente diz: este gajo acha que é o [Andrew] Tate. Tenho comentários a dizer ‘Tate da Tuga, Tate da Tuga’. Não vou mentir, ele teve uma influência enorme em mim. Houve imensas coisas que aprendi com ele." O português afirma querer "impactar" as pessoas, tal como o ex-kickboxer. Também como ele, Afonso Freitas faz dinheiro a vender cursos de coaching online e fala sobre férias em amigos onde as "amigas" cozinham para os homens.

Sobre a sua relação com as mulheres, afirmou: "Andava com sete gajas ao mesmo tempo, tudo em sítios diferentes. Mas era do género, uma mensagem por dia. Às vezes não respondia, passava seis horas sem responder. É difícil gerires isto, porque as gajas precisam de atenção." No mesmo podcast, cujos excertos foram transmitidos no popular programa da Rádio Renascença, partilhou ter vivido uma fase de três meses em que teve três dates com mulheres por dia. "Quando conheces muitas gajas, começas a perceber como é que a mente feminina funciona. Começas a perceber imenso de psicologia, tipo, ok, como é que eu saco esta gaja? O que é que ela quer ouvir?"

Tiago Paiva

Na manosfera portuguesa, Tiago Paiva é dono de uma das maiores arenas. Durante um episódio do seu podcast, que tocou no tema da violência doméstica, afirmou: "À partida, um homem tem mais força do que a mulher, por isso é normal que haja mais queixas [por parte das mulheres]". No mesmo episódio, acompanhado por um painel de quatro homens, um dos convidados vaticinou, como Numeiro, que uma mulher comprometida não pode sair sozinha à noite: "Sozinha, nem pensar. Se for comigo, eu, como chefe da dupla, tenho de zelar pela segurança dela. É a missão do homem, zelar pela mulher." O youtuber tem usado a sua plataforma para promover visões que reforçam estereótipos de comportamento masculino, posicionando-se de forma conservadora em relação aos papéis de género, e mostrando simpatia pelo Chega.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/DIpIL_aOKWI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/DIpIL_aOKWI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/DIpIL_aOKWI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Tiago Paiva (@tiagopaiva__)</a></p></div></blockquote>

<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

Os três da Juventude Chega

Mais haverá como eles, mas, em 2023, a revista Sábado destacou Francisco Araújo, João Antunes e Gonçalo Sousa, três militantes da Juventude Chega como "jovens salazaristas", ultraconservadores, que defendem o patriotismo e valores tradicionais de família no X, para um número cada vez maior de seguidores, sobretudo jovens. Quando Andrew Tate foi preso por suspeitas de tráfico humano, Gonçalo Sousa, por exemplo, fez um apelo pela sua libertação nas redes sociais.

David Araújo e Claudio André

O que é um macho alfa? "É aquele que nunca se satisfaz com aquilo que tem. Procura pescar e atacar, fazer tudo o que for necessário. Pensa num leão", responde Cláudio André. "Eu, como macho alfa, gosto de sentir o contacto com o ferro frio", devolve David Araújo, enquanto toca numa barra de pesos no ginásio. Num vídeo do YouTube, os dois criadores de conteúdos conversam sobre o tema que parece ser central nos seus vídeos. "Cada vez mais, parece que [se está a perder] o patriotismo, a tradição do homem que vai para o desafio audaz, que sai para o trabalho enquanto deixa a sua mulher ficar num contexto mais de família com as crias", lamenta o úlltimo, sustentando que homens e mulheres são diferentes e têm de ser tratados de formas diferentes, num discurso que repete os conceitos de macho alfa, homem dominante, patriotismo, valores tradicionais e as diferenças de género.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/DEs0w_3IMWF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/DEs0w_3IMWF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/DEs0w_3IMWF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by David Araújo (@davidaraujobb)</a></p></div></blockquote>

<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

Fábio Teles

Entre dicas para sair com raparigas – incluindo tomar banho, lavar os dentes e por perfume - Fábio Teles ataca os homens que não paguem a conta no primeiro encontro, acusando-os com vernáculos que não repetiremos de serem homossexuais. Além de pagar, o homem deve ter controlo sobre os planos. "Se ela tentar mudar os planos à última hora, tu não deves deixar. Se vocês combinaram ir a um determinado sítio - a não ser que tu queiras – tu não vais agora ali ou acolá só porque ela disse", defende. "Não vais mudar o restaurante só porque ela não gosta. Não. Tu és um homem. Tu vais manter-te nos teus planos."

O criador de conteúdos acredita que o número de parceiros sexuais de uma mulher é relevante para a sua viabilidade como companheira. "Há muitas mulheres que adoram andar no carrossel da p***", acusa. "Sabemos pelas estatísticas que, com o aumento do número de parceiros sexuais, a capacidade de te conectares com uma pessoa vai diminuindo exponencialmente."

Fábio Teles também discute o tema dos incel (celibatários involuntários), assegurando que "as mulheres não têm noção de que muitos homens são invisíveis". E continua: "10 a 20% dos homens estão a fazer sexo com 80% das mulheres. Os outros homens todos são invisíveis." Durante o seu discurso nas redes sociais, que também foi alvo de troça no Extremamente Desagradável, atirou: "Percebe uma coisa, se tu és uma mulher a verdade é esta: basta tu abrires as pernas que vais ter tipo 100, 200, 300, 400 homens à tua espera." E deixa uma advertência: "Depois, para arranjares e manteres uma relação, e manteres um homem, é muito mais complicado."

Para ele, um dos efeitos negativos da pílula foi fazer com que as mulheres, que caracteriza como "as porteiras do sexo", se começassem a comportar como os homens - o risco menor de engravidarem tornou-as menos seletivas. "Não sejam umas vacas", apela, antes de informar as suas seguidoras do sexo feminino que o valor de uma mulher está diretamente ligado ao número de pessoas com quem já teve relações sexuais.