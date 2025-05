Horóscopo. Estes signos vão receber as notícias por que esperavam

Sol em Carneiro

20 de março a 19 de abril

Há uma energia de novidade e de otimismo. Anda alguma coisa no ar, uma forte atração ou uma nova ideia. Seja o que for, irá representar muito trabalho a ser feito. Alguns arianos continuam a ter no foco o bem-estar físico e querem estar em forma para o verão. As relações afetivas estão numa maré positiva, com muita intimidade e atração. Os astros apontam para alguma inquietude, seja em pôr os pés pelas mãos em alguma questão delicada, seja porque terão noites de sono irrequieto. A lua nova em Gémeos a 27 trará algo de completamente fresco, tratando-se, quem sabe, de novas tecnologias ou de novas temáticas. Os dias 31 de maio e 1 de junho serão leves e de boa disposição. O dia 1 será importante para a cura de questões relacionais.

Sol em Touro

19 de abril a 20 de maio

O dia 26 será dedicado a tratar de assuntos ao nível material. Tudo o que estiver relacionado com dinheiro irá avançar. Por ter um elemento de terra sublinhado, tenderá a mover-se mais devagar e com alguma preguiça. A criatividade no meio profissional irá ser um desafio, com a fasquia de exigência elevada. Muitos taurinos sentem-se a dar passos numa nova vida e, por isso, algumas das coisas que estão a fazer têm ainda cheiro a novo. Outros, enfrentam uma situação de tensão ao nível profissional, querendo terminar algum projeto ou capítulo com a instituição — mas ainda não é o momento para o fazer. Será melhor encontrarem um novo caminho, com novas pessoas a trazerem outras ideias e outro tipo de suporte.

Gémeos

20 de maio a 21 de junho

Feliz aniversário, Gémeos! Esta semana, em que a lua nova a 27, no seu signo, traz uma energia inédita à sua vida, vem com um toque de revolução. Alguns geminianos vão parecer que têm fogo nos pés e andar para a frente em alguma situação que já estava demasiado estagnada. Novos conhecimentos, novos interesses e amizades estão no horizonte e sim, uma grande ênfase em novas tecnologias. Sentirá muita aceleração, o que pode gerar alguma ansiedade. Por outro lado, conte com ideias relâmpago e algumas delas geniais. Serão, sem dúvida, dias com comunicações importantes. No amor, há fogo de artifício. Mesmo para os solteiros, parece haver faíscas no ar para pegar algum fogo.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

Os caranguejos querem algo novo nas suas vidas, mas não sabem o quê. Essa procura de novas experiências pode dar azo a comer doces e coisas que deem prazer de forma a compensar a falta de algo novo. Muitos enfrentam o vazio de um final de uma fase que ainda não tem o novo início à vista, como se estivessem numa estrada com curva, onde não dá para ver o que vem a seguir. A fé tem aqui um papel importante. Há também limites para o que gostaria de alcançar — terá de esperar e recuperar forças até poder atingir novas metas. De 29 a 31, algumas conversas trarão vulnerabilidade, criando espaço para mágoa ou cura, dependendo da consciência de cada um.

Leão

22 de julho a 22 de agosto

Os leões andam indecisos e têm tentações à sua volta. Este é o momento para criarem perspetiva e, sossegadamente, perceberem as más influências. Ao nível material, haverá inclinação para as tecnologias e para a procura por soluções financeiras. A lua nova em Gémeos, a 27, será promotora de novas relações de amizade ou profissionais. Respostas pelas quais esperava têm tudo para chegar, dando início a novos ciclos. Tudo o que for associado a beleza continua forte, seja no que se refere ao físico, a adornos ou decoração. Também a ligação ao lado mais artístico e cultural continua pronunciado. Para muitos, está na mesa o questionamento daquilo que realmente querem e de saberem pôr em prática os seus mandamentos. No dia 1, conversas curadoras estarão presentes.

Virgem

22 de agosto a 22 de setembro

As questões financeiras estarão no centro das atenções a 26. A lua nova em Gémeos, a 27, irá obrigá-la/o a adotar novas perspetivas ao nível profissional ou em assuntos do dia-a-dia. Dê o melhor de si, de forma discreta. Poderá deparar-se com tentativas de usurpação de autoridade e haverá danos para todos os envolvidos. A comunicação com irmãos ou vizinhos tem tudo para ser desafiante. Muitos virginianos estão a ter de se deparar com uma crise de escolha entre diferentes possibilidades e podem sentir-se forçados a seguir determinado caminho. Devem ter fé, pois em breve tudo se tornará mais acolhedor. Na vida afetiva, alguns erros estão a ser processados e algumas verdades admitidas. A saúde continua a exigir cuidados com a alimentação e exercício regular.

Balança

22 de setembro a 24 de outubro

É tempo de reavaliar as suas metas, observando o ponto em que está agora e o que fez para chegar até aí. Nos planos para o futuro, mude o que acha que não correu bem. Esperam-lhe dias ágeis, leves e bem-dispostos, em particular no dia 1 de junho. Com o elemento ar muito ativo, em especial com a lua nova em Gémeos a 27, será importante reforçar a atenção, pois haverá tendência à distração e a erros que daí advenham. No que se refere à vida profissional ou na relação com autoridades ou pais, este pode ser um período com algumas adversidade, havendo resistência aos seus planos. Nos afetos, sentirá que as suas relações estão a limitar a sua expressão. Este período pode ser marcado por alguns fins, mas são necessários para que possam existir novos começos.

Escorpião

24 de outubro a 22 de novembro

Os astros aconselham o olhar para as circunstâncias atuais com perspetiva e discernir se as diferentes áreas estão em mútua cooperação: será que o trabalho dá suporte à vida amorosa e vice-versa? Depois, será importante planear ajustamentos. A lua nova em Gémeos, a 27, trará muito frenesim e uma velocidade com a qual não se identifica. Profissionalmente, quer mudar, mas não faz ideia de como o fazer, o que pode trazer frustração. Esta intenção estende-se à vida amorosa, pois sente saturação de várias experiências que resultam em vazio. Mesmo quem está numa relação sentirá essa impaciência. De 29 a 31 tudo o que for familiar trará conforto e haverá inclinação para ficar em casa a comer doces. No dia 1, cuidado com as irritações, pois sairá da cama com o pé esquerdo.

Sagitário

22 de novembro a 22 de dezembro

A lua nova a 27, no signo de Gémeos, irá trazer um ciclo importante em tudo o que forem novas ideias e novas possibilidades na carreira. Deverá ter cuidado para não descurar pormenores. Por outro lado, está a entrar na reta final de um período muito importante para a formulação de novas relações, mas também de novos sonhos. Seja realista e saiba o que é alcançável. As relações afetivas passam por uma fase de estabilização e planeiam-se metas a longo alcance. Os dias 31 e 1 serão aproveitados com muita energia física e criativa. Na carreira, ser-lhe-á exigida maior maturidade e capacidade de liderança. Entre 29 e 30 terá menos paciência e estará com maior tendência para aborrecer-se com pequenas coisas.

Capricórnio

22 de dezembro a 19 de janeiro

Esta é uma fase de recomeço, levando os capricornianos a aproveitar os erros do passado para ganhar força de caráter. Há todo um trabalho a ocorrer em prol do ajustae a novas regras, que terá como ponto de partida a lua nova em Gémeos, a 27. Será necessária toda a atenção possível a detalhes e informações, pois parece que está num novo mundo. As relações com a liderança serão intensas. Se a autoridade está do seu lado, então pode ser que esteja num novo processo de aprendizagem e que haja atributos que tem de conquistar. De 28 a 30, talvez se sinta desmoralizada/o. Tente fazer exercício físico de forma a tirar a cabeça das emoções e, ao mesmo tempo, estará a fazer algo bom para si. Cuide de todo o sistema hormonal e da estrutura óssea.

Aquário

19 de janeiro a 18 de fevereiro

Os aquarianos vivem um profundo período de eliminação daquilo de que já não precisam nas suas vidas. O que dá sinais de partida, é para deixar ir. Trata-se de uma fase de grande objetividade e clareza. Nesta lua nova em Gémeos, a 20, a toada é da aplicação de ideias inovadoras e criativas, mesmo como gosta. Investimento em novas tecnologias ou em algo relacionado também pode estar no horizonte. Nos dias 31 e 1, poderá sentir alguma oposição aos seus desejos no contexto das suas relações mais íntimas, assim como uma energia mais acidentada no geral. Continua a estar no ar uma energia benevolente em todos os relacionamentos. Está com o foco num profundo sentimento de tranquilidade.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Depois de muito se preparar, chegou a hora de torcer que tudo vá pelo melhor caminho. A lua nova a 27, em Gémeos, será símbolo de muita comunicação, de muita transmissão de conhecimento. Trata-se de uma lua muito inovadora, que para si será desafiante, mas recompensadora. De 28 a 30, as suas mais variadas relações atingirão conexão e intimidade, deixando-a/o de coração cheio. Por estes dias, tenha atenção a falhas de comunicação com familiares próximos e vizinhos. A vida sexual poderá enfrentar alguns percalços, não estando os astros para aí virados. A comunicação poderá ser útil para chegar a alguns ajustamentos. Para muitos peixes, esta é uma fase de grande sucesso. Por terem visibilidade, estarão suscetíveis a comentários e críticas.