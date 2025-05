Horóscopo. O que lhe reservam os astros para a semana de 19 a 25 de maio

Sol em Carneiro

20 de março a 19 de abril

Chegou o momento de assumir uma nova autoridade no mundo. Vai dar o salto que precisa de dar e arriscar uma nova liderança. Muitos poderão sentir medo do desconhecido e de errar. O importante é que exista algo nestas novas missões que acende a chama dos seus ideais, de forma a sentir essa inspiração que dá coragem. A partir do dia 25, estas energias serão mais fortes. A partir do dia 20, os arianos estão ágeis e com facilidade em adaptar-se a novas experiências. As relações afetivas estão favorecidas para muitos, tanto para os que estão em relações, como para aqueles que estão abertos a conhecer novas pessoas. Os afetos serão fortes por estes dias, em especial no dia 23. A mesma energia também se manifestará como vitalidade e criatividade.

Sol em Touro

19 de abril a 20 de maio

Até ao dia 20, o Sol ainda está no seu signo, a trazer-lhe vibrações ligadas ao cultivo dos seus prazeres. Estará a celebrar o seu aniversário! Sentirá desafiante a atividade mental que trará sobrecarga ao sistema físico, emocional e mental. No amor, quem está numa relação quererá mudar padrões. O dia 19 pode ser emocionalmente difícil no contexto de grupos. Os aniversariantes, entre 23 e 25, terão comunicações imprevistas e devem ter cuidado com os seus pertences. Será importante desacelerar. Para os que têm interesse na espiritualidade, este será um período em que forças clarividentes despertam. Para os que têm uma perspetiva mais terrena, alguma ansiedade estará presente.

Gémeos

20 de maio a 21 de junho

Parabéns, Gémeos! É a sua vez de brilhar e receber os abraços de quem faz parte da sua vida. Prevêem-se refrescantes inícios, assim como experiências muito criativas. O dia 19 será de agilidade mental, devendo reservá-la para algo em que precise dela. O dia 25 trará a consolidação de algo novo que será importante para a edificação de novos sonhos e para o começo do final de outros, apesar de que para uns quantos nativos deste signo, ainda estão no horizonte apenas os desfechos. Há o potencial de mudança de propósito, mas os geminianos sentirão que ainda não têm todos os elementos que precisam para avançar. Precisam de perceber o que lhes faz falta para se poderem sentir mais confiantes. Esta é uma fase fisicamente ativa, devendo aproveitar toda a sua vitalidade e energia.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

O seu sentimento de segurança nas relações não está nos níveis mais altos. No dia 19 não se precipite, pois, com a pressa, algo poderá poderá correr mal. Por isso, lembre-se de controlar a frustração. Atravessa um período cheio de conclusões sobre até onde pode ir nas relações mais íntimas, mas também no que diz respeito à sua vitalidade e funções no mundo. Poderá sentir-se menos bem, e deparar-se com a sua humanidade. A partir de 25, quererá assumir outra maturidade e construir novos valores, mudar a sua personagem e ter o papel principal neste grande enredo. Na saúde, é altura de começar a tomar conta de si, e perceber o que tem de mudar. Para quem tem filhos, uma dificuldade em impor limites estará em cena.

Leão

22 de julho a 22 de agosto

As relações amorosas chegam a um ponto de culminação. Há que tomar as decisões que foram ponderadas e avançar. De 19 a 20, em particular irá procurara ganhar objetividade e a partir de 22 são de se esperar as mudanças. Muitos nativos deste signo sentirão ansiedade financeira ou na capacidade de por em prática uma nova forma de ser. A partir de 20, o discurso será fluido e poderá expressar-se melhor do que é habitual. Alguns leões têm tudo para partir à aventura: fazer uma caminhada, uma pequena viagem ou qualquer outra experiência que acenda a chama interna. Em alternativa, o fim-de-semana será dado a divertimento e petiscadas. A partir de 25, a direção de vida de muitos leões começará a mudar - será uma nova vida para os leoninos.

Virgem

22 de agosto a 22 de setembro

Até ao dia 20 estará "fresca/o e leve". Ao mesmo tempo, as comunicações fluem e está com perspicácia para contas e gestão. Para muitos virgens, haverá algum novo desejo na calha, mas que ficará reservado para o futuro. Os que se encontram no meio de disputas têm muito para discernir e perceber qual é, eticamente, a melhor direção a seguir. Alguns estão a chegar ao final de um processo que tem sido drenante, sentindo agora uma libertação de um enorme peso. Para alguns, isso significará que é tempo de avaliar erros e também de perdoar e largar. A partir do dia 20, há que contar com uma enorme aceleração dos temas do dia-a-dia e, por isso, uma aumentada necessidade para desligar. Entre os dias 20 e 22, deverão encontrar espaço para relaxar com as pessoas que lhes fazem bem.

Balança

22 de setembro a 24 de outubro

Espera-lhe um virar de página para algo pioneiro. Deixar o passado não será completamente agradável, mas ao mesmo tempo há uma vontade de agarrar novos desafios, conhecer novas pessoas e resgatar novos ideais. Ao longo destes dias, a disposição mental e física estará ao nível das exigências. De 20 a 25, chegam oportunidades que lhe estão destinadas, como uma janela que se abre para o Sol entrar. Por outro lado, muitos são os Balança que são chamados a ter novas experiências e a arriscarem o desconhecido, em particular no dia 23. Há uma curiosidade pela vida e um desejo de estímulo mental que continua muito presente. Nas relações amorosas, há perspetivas de harmonia.

Escorpião

24 de outubro a 22 de novembro

Muitos escorpiões estão a ter de se perguntar o porquê de desejarem o que desejam e de se sentirem como se sentem. As respostas a estas perguntas vão possibilitar as mudanças que se ajustam às necessidades do momento. Essa investigação interna, assim como enfrentar medos e tabus, está escrita nas estrelas. As conversas com amigos vão ajudar a descortinar algumas questões. Nas relações íntimas, nem tudo corre como gostariam, em particular na arena da intimidade, onde gostariam de encontrar maior profundidade. A 23, muitas conversas trarão faíscas à mente, trazendo novas possibilidades criativas. Espiritualmente, este é um período em que muitas portas se escancaram. Fisicamente, continua a ser um período delicado, com algumas maleitas.

Sagitário

22 de novembro a 22 de dezembro

Novas dinâmicas de grupo têm tudo para acontecer, em que temas com diversas abordagens serão colocados em cima da mesa, sendo necessária uma boa capacidade de se por na pele das outras pessoas. A partir de 20, será intensificada esta energia de múltiplas interações. No amor, os sagitarianos estão com sorte, havendo possibilidade de grandes momentos de prazer. A partir de 25, iniciará algo novo, que sentirá como uma conquista. Deverá ter expectativas realistas e manter uma atitude aberta à aprendizagem, largando a atitude de sábia/o que às vezes a/o caracteriza. Por outro lado, há escolhas a fazer. Terá a sensação de perder algo em qualquer das escolhas que faça. Peça ajuda a quem tem mais experiência na matéria.

Capricórnio

22 de dezembro a 19 de janeiro

As antenas devem estar bem sintonizadas para conseguirem captar as ideias fantásticas que vai ter ao longo destes dias. Na vida amorosa, o foco continua a ser o de pôr em prática uma nova forma de estar, mais livre e instintiva. No caso de estar envolvida/o com alguém, sentirá a que a parte da intimidade precisa de algum trabalho de evolução. A partir de 25, terá em mãos um desafio que a/o obrigará a uma responsabilidade de líder, sentir-se-á com pouca experiência na matéria em causa e terá de fazer um esforço para se elevar ao nível que é esperado de si. Financeiramente, esta será uma semana positiva. Tenha apenas cuidado com compras irrefletidas.

Aquário

19 de janeiro a 18 de fevereiro

Em todas as esferas em que inicia novos caminhos, haverá desafios emocionais. A ansiedade irá interferir em todos os planos onde a experiência não é muita. Será importante arranjar uma forma de escape para a sua energia mental. A partir do dia 20, terá tanto em que pensar que, se por um lado será entusiasmante ter tanto em mente, por outro será promotor de ainda mais instabilidade. Seja em que matéria for, artes ou ao nível mais intelectual ou tecnológico, dará por si a ter ideias significativas e a ser reconhecida/o pelo seu mérito. Não compre discussões com quem não concorda consigo e tenha cuidado com arrufos instantâneos. Mantenha-se distante de qualquer tipo de conflito. A partir de dia 25, terá novas oportunidades na carreira.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Vai libertar-se de um grande peso. Até ao dia 25, ainda tem muita carga em cima, mas depois sentirá um alívio por alguns meses. Dará por si a dar tudo pelo grupo e a ter de exercitar muita paciência e compaixão. Muitos terão de lidar com questões éticas, seja no contexto profissional, seja no afetivo. A meta continua a ser a procura por clareza e fazer de tudo para ver todos os lados da questão. Entre os dias 20 e 22, estará com uma intuição poderosa e, por isso, não deve ignorar os seus questionamentos internos. Serão dias de algum desafio, pois algum cansaço acumulado fará com que seja difícil lidar com tudo o que tem em mãos.