Estes signos vão entrar num ciclo de cura e autoconfiança

Este corpo celeste faz a sua primeira e curta entrada em Touro a 19 de junho, antes de o fazer definitivamente em abril do próximo ano. Coletivamente, vamos entrar num processo de cura de tudo o que Touro representa. Em Carneiro desde 2018, este corpo celeste faz agora o seu primeiro ingresso no signo de Touro, a 19 de junho, onde ficará, numa primeira fase, até 18 de setembro de 2026 e, depois, de abril de 2027 até 2034! Quando este corpo celeste foi descoberto, estava mesmo no signo de Touro, por isso há algo de verdadeiramente essencial a trabalhar.

Touro está intimamente ligado ao nosso corpo, aos nossos sentidos e à nossa sexualidade, fazendo a ligação direta com a questão da sobrevivência da nossa espécie. Durante o trânsito de Quíron por este signo, tudo o que estiver relacionado com o desenvolvimento da ligação à terra estará em foco. É no elemento terra que se produz alimento e, por isso, a autossuficiência terá de ser trabalhada, sendo necessário confiar nos talentos inatos como meio para alcançar a mestria na sobrevivência. Em termos físicos, a garganta e o pescoço serão pontos fracos, mas não só. A tendência para comer demais e para ceder à preguiça tem tudo para ser uma questão, principalmente para o triângulo de terra, que se forma a partir deste signo com Capricórnio e Virgem. Os signos deste triângulo de terra serão confrontados com rotinas demasiado fixas, que lhes tiram a força de viver, e com a necessidade de nutrir o corpo e a mente da melhor maneira possível, de forma a encontrarem a leveza que ajuda à flexibilidade.

Touro, Escorpião, Leão e Aquário, que formam a cruz fixa do zodíaco, irão também ser desafiados por Quíron, não só em questões de saúde, suas ou de alguém próximo, mas também na capacidade de compaixão na relação com os outros. Quando este símbolo está presente astrologicamente, as relações mostram as suas fraquezas e o perdão torna-se essencial.

Numa fase astrológica em que os principais planetas estão nos elementos de ar e fogo, Quíron em Touro vai fazer emergir a importância de uma presença enraizada e da fidelidade à natureza humana. A procura da beleza natural será inspiradora e haverá o resgate daquilo que é intrinsecamente humano.