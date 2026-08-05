Eclipse solar de 2026. Há 114 anos que o céu não nos pedia para parar e olhar para ele

Se há coisa que aprendemos nos últimos tempos, é que a vida corre demasiado depressa. Entre o trabalho, os treinos, os jantares, as festas, as mil e uma atividades que temos e o telemóvel que está sempre a tocar, raramente nos permitimos parar. Mas, no dia 12 de agosto, o universo decidiu assumir o comando e dar-nos o cosmic reset que não sabíamos que precisávamos.

E porque acreditamos que nada no universo acontece por acaso, a astrologia pode ser o ponto de partida para entendermos a verdadeira dimensão deste dia. Numa leitura astrológica, este eclipse acontece no signo de Leão, associado ao coração, à paixão, à coragem e ao fogo, funcionando quase como uma espécie de reviravolta, pronta para acelerar o nosso destino. A nova energia poderá convidar-nos a questionar sobre vários temas da nossa vida, trazendo para cima perguntas inevitáveis. As respostas dependerão de cada pessoa, mas quase todas passaram por assumir aquilo que somos, seguir o coração e fazer escolhas por nós próprios

Para criar o cenário perfeito para esta transformação interior, o próprio universo pede-nos um minuto de atenção. Ao final da tarde de quarta-feira, por volta das 18h34, a Lua começará a passar em frente do Sol, criando um momento raro no qual o céu ganhará um tom dourado, como aquele que vemos num filme (como se de um filme). O ponto alto acontece entre as 19h30 e as 19h37 - a hora exata em que tudo se alinhará, tornando o dia em noite, por poucos minutos.

Este não é apenas mais um evento para ver pelos stories do Instagram, afinal é um daqueles episódios que "só acontecem uma vez na vida". A última vez que Portugal assistiu a algo deste género foi em 1912, há 114 anos, e o próximo só acontecerá em 2144, daqui a 118 anos. No Norte do país, em Bragança, o Sol vai ficar praticamente coberto a 99,9%, este vai ser o sítio com a melhor vista de todo o território e durará cerca de 18 segundos. No Porto atinge os 98% e, em Lisboa, chega a quase 95%. Mas, em qualquer sítio que esteja do país, é certo que o céu vai mudar de tom.

Entretanto, é importante desmistificar o maior mito de todos (porque a última coisa de que precisamos é de pânico desnecessário): sim, pode estar na rua. Caminhar, apanhar ar, conduzir, beber um copo com os amigos ou regressar a casa ao fim do dia não se torna perigoso por causa do fenómeno. A luz ambiente não vai fazer mal à pele, nem aos olhos, embora se mantenham os cuidados habituais com a exposição solar. Quem estiver a conduzir deve concentrar-se na estrada, não tentar observar o eclipse e nunca usar óculos de eclipse ao volante.

A regra essencial diz respeito ao momento em que decidimos levantar o queixo e olhar fixamente para o Sol. Aqui não há espaço para facilidades: para ver este fenómeno, são necessários óculos de proteção específicos, e isto não inclui os óculos de sol normais (mesmo se eles sejam de uma marca incrível, super caros e com proteção UV elevada). As lentes normais não bloqueiam a radiação infravermelha concentrada, o que significa que olhar para o eclipse com elas pode causar queimaduras silenciosas e irreversíveis na retina - como é o caso de manchas na visão, perda de visão parcial ou total. Também é proibido olhar através da lente do telemóvel - a lente da câmara atua como uma lupa que pode danificar o sensor e magoar a vista - de binóculos ou de outras invenções caseiras que costumam circular pela internet.

É importante reforçar o cuidado quando se fala de crianças. Afinal, todos sabemos o que acontece quando dizemos a uma criança que não pode olhar para o céu: exatamente, ela vai olhar de forma automática. Se já para um adulto é díficil, para elas torna-se praticamente impossível.

Então, de que é que precisamos? De óculos de eclipse específicos e certificados com a norma ISO 12312-2, obrigatoriamente com a marcação CE. Como o eclipse é já na próxima semana, o ideal é garantir o seu par o quanto antes. Nos últimos dias, têm vindo a ser distribuídos gratuitamente. Caso não tenha adquirido um par e tenha intenções de ver este eclipse, é importante que o faça o mais rápido possível.

Pode encontrá-los à venda nos Centros Ciência Viva, de norte a sul do país, em lojas de fotografia e astronomia, em algumas farmácias e óticas ou até em alguns supermercados e lojas. É muito importante confirmar se são certificados; caso não sejam, não servem para este propósito. Também existem alguns sites certificados, como é o caso da plataforma Eclipse 2026, que apresenta algumas hipóteses: Telescopiomania; EstudioPT; Aff camera store; Sol & Salvo e Astroshop.

Por isso, na próxima quarta-feira, desligue as notificações por um segundo, combine algo com quem mais gosta, escolha um spot bonito (de preferência com vista para Oeste) e peça a sua bebida favorita. Quer decida olhar para o Sol com os óculos certos, quer prefira apenas sentir a luz a mudar e a temperatura a arrefecer numa esplanada, garanta que aproveita a oportunidade em segurança. Afinal, não é todos os dias que o universo dá-nos um pretexto tão perfeito para abrandar o ritmo, respirar fundo e apreciar o que de mais belo tem a natureza.