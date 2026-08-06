Jurámos que nunca mais íamos usar saia por cima das calças. Não podíamos estar mais enganadas

Quase todas - se não todas - já fomos vítimas de tendências que, mais tarde, nos fizeram querer pegar fogo ao armário (no meu caso, por exemplo, foram as skinny jeans). E para muitas de nós, a saia por cima das calças é uma delas. Basta ouvir esta combinação para viajar automaticamente até aos anos 2000, quando as sobreposições faziam parte do uniforme (quem não se lembra das red carpets da Disney?). Minissaias de ganga sobre calças, vestidos usados por cima de calças, leggings de todas as cores e camadas que, na altura, faziam todo o sentido. Durante anos, olhámos para essas fotografias com alguma vergonha alheia e demos a tendência como encerrada. Não podíamos estar mais enganadas. Como um fénix que renasce das cinzas, está trend está de volta e a conquistar mais fãs a cada dia que passa, mas com um twist mais contemporâneo.

Dua Lipa Foto: Getty Images

Na verdade, a saia por cima das calças nunca desapareceu por completo do radar. Estava discretamente nas passerelles, voltou a aparecer no street style e, de vez em quando, viamos muito subtilmente nas coleções de algumas marcas. Nos últimos meses, porém, ganhou um novo fôlego. As imagens das maiores semanas de moda ou das ruas de cidades como Nova Iorque, mostram que esta combinação voltou a conquistar as maiores referências na moda.

Mas antes que comece a imaginar um mix caótico como aquele a que os anos 2000 nos habituaram, temos uma boa notícia: desta vez não vai ser assim.

Viky Rader Foto: Getty Images

Se, nos anos 2000 o objetivo era acumular camadas, misturar texturas e criar contraste (muitas vezes com base na cor), a versão que temos visto nos últimos anos - e que 2026 veio reforçar - é precisamente o contrário. As minissaias de ganga dão lugar a modelos midi, acetinados ou transparentes. As calças deixam de ser justas e passam a surgir em cortes direitos e largos. As cores também mudam, em vez de combinações improváveis, a aposta recai sobre looks monocromáticos ou com tons muito próximos entre si.

É por isso que, desta vez, a combinação parece fazer mais sentido. Já não se trata de vestir uma saia por cima das calças porque sim. Trata-se de brincar com proporções, acrescentar movimento ao visual e criar um look pensado ao detalhe, sem deixar de ser confortável. Basta percorrer as fotografias das it girls nas redes sociais para percebermos que já não estamos a falar da mesma fórmula. O conceito é o mesmo, a execução é completamente diferente.

Jennifer Casimiro Foto: Getty Images

Esta vai ser sempre uma tendência que divide opiniões. Haverá quem não ultrapasse as memórias e quem continue a olhar para esta combinação com alguma desconfiança. Mas, lá no fundo, esta é mais uma prova de que a moda vive de segundas oportunidades. Há tendências que regressam exatamente como as deixámos. E depois há aquelas que voltam tão transformadas, que quase nos fazem esquecer que um dia jurámos nunca mais voltar a usá-las. A saia por cima das calças pertence (para nossa alegria) ao segundo grupo. E se, depois de tudo isto, ainda não está rendida a esta tendência, deixamos alguns exemplos que nos deixaram com vontade de experimentá-la.