Entre o Brasil e Portugal. Joana de Verona fala-nos de "Tinnitus"

Marina, uma ex-atleta de saltos ornamentais sincronizados, que sofre de um terrível zumbido no ouvido capaz de afetar a sua estabilidade física e emocional. Afastada de competições profissionais desde que teve um acidente nas últimas Olimpíadas, ela decide voltar à modalidade desportiva em busca de uma medalha nos próximos jogos. Porém, para isso ela precisa de voltar a ter confiança no seu corpo e enfrentar os medos.



Este é um drama desconfortável e até incómodo, mas que traz à tona um tema que parece ser ainda meio tabu. A doença em si, silenciosa, e também as relações de amor/ódio que muitas vezes surgem em qualquer tipo de desporto, sobretudo nos mais competitivos.



O filme tem muitas cenas realizadas dentro de água. Foto: Tinnitus

Cartaz do filme. Foto: Tinnitus

Em 2010, ganhou um prémio para jovens talentos do Estoril Film Festival, e em 2019 o de melhor atriz nos Prémios Autores, tendo já sido também nomeada para os Globos de Ouro e para os prémios Sophia. No Brasil, em 2017, foi nomeada como melhor atriz no Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro.

