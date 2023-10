5 estratégias para conseguir influenciar pessoas

A importância de trabalhar habilidades sociais, empatia, confiança e autoridade. É disso que trata o novo livro do analista de postura e discurso Alexandre Monteiro: O poder de conquistar e influenciar pessoas (Planeta). À Máxima, resume em cinco mandamentos as boas práticas para influenciar, ou impactar, os outros quando precisamos.

Alexandre Monteiro aprendeu como Decifrar Pessoas com os maiores especialistas do mundo, desde experts em linguagem corporal, a terapeutas e psicólogos, passando por ex-agentes do FBI, CIA, MI6, espiões, hackers, neurocientistas e investigadores do comportamento humano Foto: DR

Segredo nº 1: Ser visto

Se quer conquistar pessoas tem de ser visto. As pessoas têm de gostar de si para confiar em si. Quem não é visto não é comprado, não é promovido, não é elogiado. Muitas pessoas falham porque não são vistas! Sabia que muitas pessoas não são promovidas porque nem os chefes, nem os responsáveis dos recursos humanos, sabem o que elas fazem? Sabia que muitos não têm o trabalho com que sempre sonharam porque simplesmente não se candidataram?

Segredo nº 2: Criar conexões poderosas

As redes sociais como o Facebook, o Instagram, o LinkedIn ou o TikTok são uma valiosa ferramenta para criar boas conexões ou parcerias estratégicas. Pode também retribuir ligações, elogiar e mostrar-se disponível para ajudar. Um erro comum com que me deparo recorrentemente é receber mensagens nas redes sociais a pedir alguma coisa e nem um simples bom dia ou boa tarde enviam antes do pedido. Se quiser conectar-se com alguém ou pedir alguma coisa, comece a falar sobre a pessoa ou sobre o seu trabalho. Elogie, empatize com os interesses, receios ou oportunidades e explique como poderia contribuir para os objetivos dessa pessoa.

Segredo nº 3: Fazer com que as pessoas gostem de si

Conquistar pessoas é uma ciência e é muito mais fácil do que as pessoas pensam. Conquistar alguém, fazer com que o outro confie em nós e goste de nós, é possível. E porque é que é importante fazer com que os outros gostem de nós? É simples. Quando alcançamos o outro, este automaticamente começa a confiar em nós; quando não gosta, não confia. Como já percebemos, não basta ser visto. É preciso despertar interesse no outro, que no início até nos pode evitar, mas depois conseguimos que entre em competição connosco, para depois avançar para a cooperação.

Alexandre Monteiro, autor de "O poder de conquistar e influenciar pessoas". Foto: DR

Siga os seguintes passos:

Sorria durante um segundo; Olhe nos olhos no início da interação e conte até dois; Acene uma vez com uma mão ao nível da barriga. Tenha um caderno ou tablet na mão (vai parecer mais competente); Aposte numa aparência visual cuidada e saudável. Cuide bem da sua pele, e apresente um cabelo bem tratado. O indicador número um de uma boa saúde são olhos brilhantes. Use um perfume suave e não exagere na quantidade (desconfiamos de pessoas que usam perfume em excesso); Saiba e refira o nome da pessoa no início e no fim da interação; Comece por falar sobre a pessoa (profissão, hobbies, família, tarefas, o que fez...). Comece de forma positiva e termine de forma positiva. Use uma linguagem simples e acessível, não tente parecer inteligente. Não corrija a pessoa; Faça um elogio ao comportamento (pontualidade, confiança, honestidade, carisma...); Mostre interesse e acene com a cabeça em sinal de aprovação três vezes quando a pessoa termina um raciocínio ou história; Agradeça e sorria novamente.

Segredo nº 4: Fazer com que as pessoas confiem em si.

Cumpriu todos os requisitos inconscientes e a pessoa já confia em si – missão cumprida!

Segredo n.º 5: Quando a confiança está criada, já pode pedir o que quer. Quando a confiança está criada, já pode pedir o que quer.