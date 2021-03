Um olhar francês na Porto Design Biennale

Virar o foco para a utilidade da prática do design, revelando a sua capacidade para questionar a realidade, desafiar a complexidade e propor conceitos e adaptações para um mundo mais próximo e justo: é esta a proposta curatorial da dupla Caroline Naphegyi e Sam Baron para a Porto Design Biennale 2021. Os criadores integram o programa do país convidado, França, uma parceria entre o Institut Français du Portugal e a Embaixada de França em Portugal.

Sob o tema Alter-Realidades: Desenhar o Presente, proposto por Alastair Fuad-Luke, curador da bienal, o programa pretende ser um espaço de diálogo aberto entre as comunidades artísticas portuguesas e francesas, os cidadãos de Porto e Matosinhos e todos os visitantes da Porto Design Biennale, que tem a sua segunda edição em junho e julho de 2021. "Conectar e estar conectado, partilhar e trocar, ouvir e comunicar serão os polos que ambos pretendem unir através do que acreditam ser a capacidade do design para criar uma linguagem inclusiva" lê-se, no comunicado de imprensa.

Caroline Naphegyi, fundadora da empresa Tomorrowland e da ONG Design for Change, e Sam Baron, designer para marcas como a Vista Alegre ou a Dior, têm vindo a criar pontes entre o design e outras disciplinas artísticas e académicas, de formas diferentes. Para a Porto Design Biennale, os artistas e curadores desenvolveram um programa "que aponta à ação e intervenção no território, que convocará, através de um processo inspirado no modelo do ‘cadáver esquisito’, pensadores, designers, arquitetos e críticos de design franceses e portugueses."