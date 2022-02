Cristina Ferreira e Ana Garcia Martins reagem à polémica do Big Brother Famosos

Cristina Ferreira abriu a gala do Big Brother Famosos com um discurso que para muitos foi um discurso de indiferença e até desvalorização para com a onda de críticas ao programa, devido à relação aparentemente abusiva e tóxica entre Bruno de Carvalho e Liliana Almeida.



"Isto é o Big Brother. E o Big Brother é, desde há 20 anos, momento em que se estreou, o programa que expõe os comportamentos de quem aceita entrar numa casa, privada de alguma liberdade e sujeito à pressão do jogo. A partir do momento, em que entram na casa passam a estar à responsabilidade da Endemol, a produtora deste programa, e da TVI que emite este mesmo programa. Estamos a falar de pessoas e é a salvaguarda dessas pessoas que a nós Endemol e TVI nos compete", disse, adiantando que todos os concorrentes são acompanhados por uma equipa de médicos durante o programa.

"Eu, enquanto apresentadora, e o Big Brother, que é o comandante de todas as operações, temos um dever. Um dever de imparcialidade e de também de não julgamento dessas mesmas pessoas", continuou. "Tento ser imparcial e não julgar qualquer tipo de comportamento de uma pessoa, neste caso jogador, dentro da situação em que está exposto. Isso não invalida que eu enquanto cidadã não tenha a minha opinião, a minha perceção e queira também eu usá-la. Não o fiz durante os últimos dias", referindo-se ao movimento que deu início nas redes sociais, que levou muitos internautas a apelar ao bom senso de Cristina Ferreira e do canal televisivo.

"Quem acompanha todo o meu percurso, sabe que desde o início fiz-lo sempre em meios próprios […] Não sou juíza de ninguém. O que posso fazer é fazer as perguntas que me competem, para que cada um que está em casa e aqui possa julgar quem está dentro de um jogo. A única coisa que devemos fazer é na posse de todos os dados."

sabem? não me lembro de um momento tão mau e tão prejudicial de televisão há muitos muitos anos. pode ter havido mas não vi. aquilo q está a ser feito a esta mulher é obsceno. q vergonha eterna, cristina ferreira. — fcancio (@fcancio) February 13, 2022

Cristina Ferreira dá ainda conta de uma queixa crime ter entrado no Ministério Público, e informa ambos os concorrentes disso. A certo ponto, confronta Liliana Almeida com a cena particular que levou ao buzz nas redes sociais na última semana. "Era o Bruno a chamar-me para a realidade do amor. Para o amor que vivemos na realidade" afirma a cantora. "É a nossa forma de nos relacionarmos na intimidade."Ana Garcia Martins discorda da opinião dos restantes, que parece dizer que está sozinha na luta contra a violência doméstica. "O que se vê em relação ao Bruno não se prende com ódio, tem a ver com um comportamente visível para toda a gente. Permite-nos ver muito do acontece nesta relação. Eu aponto o dedo ao que o Bruno faz a uma mulher, não deixa de ser um péssimo exemplo para muitas mulheres cá fora. Não podemos ignorar a dimensão que isto proporcionou" afirma, e vai mais longe. "Estamos todos a ser cúmplices. Isto é passar a batata quente. Neste momento temos a Comissão para a Cidadania para a Igualdade de Género que vê nisto uma queixa. Estamos a normalizar, a dizer que não se passa nada."Entretanto, no Twitter, Cristina Ferreira ainda parou de ser criticada. Fernanda Câncio é uma das figuras públicas a falar abertamente sobre a posição da apresentadora.