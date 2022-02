Caso Bruno de Carvalho. Como a violência na casa do Big Brother está a chocar os portugueses

"Gosto de ti, estou-me a sentir mal", diz-lhe o empresário, enquanto segura a cabeça de Liliana, que não tardou a manifestar desconforto e a pedir que ele a largasse. "Eu não te estou a agarrar", diz, por sua vez, Bruno de Carvalho, mantendo a mão no mesmo sítio.



movimento online - #RuaBrunoDeCarvalho - que está a circular, e a ser publicado em páginas como as de Cristina Ferreira, acionista e apresentadora do canal. Também a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) já confirmou que recebeu várias queixas em relação ao caso.

O romance entre o empresário Bruno de Carvalho e a cantora Liliana Almeida começou no reality show da TVI, Big Brother, e cedo conquistou os espetadores, que ao início achavam hilariante este romance inesperado e improvável.Mas isto foi apenas o começo. Muito rapidamente, a relação entre os dois concorrentes começou a ganhar contornos tóxcos, com conflitos a acontecer de forma constante e aos olhos de todos os portugueses. Marcadas por oscilações de humor por parte do ex-presidente do Sporting, que já tem antecedentes de violência (incluindo em relações amorosas), as imagens têm chocado o público.Num dos últimos vídeos divulgados pelo programa, vê-se Bruno de Carvalho a agarrar Liliana no pescoço de forma indelicada e evidentemente desconfortável para a namorada.As imagens estão a provocar uma onda de publicações e mensagens de condenação do comportamento do canal de televisão, que ainda não se pronunciou sobre o assunto nem expulsou Bruno de Carvalho da casa do Big Brother.Ana Garcia Martins, Madalena Abecassis ou Carolina Deslandes estão entre as mulheres que já mostraram repúdio pelo caso, que está a ser encarado como de violência psicológica e física de Bruno de Carvalho para com a namorada. Inclusive já foi criado um