Circuito Lisboa. Os concertos regressam à cidade

São doze salas, 480 artistas e 120 atividades. Em maio e junho, as salas com programação musical da rede Circuito em Lisboa - B.Leza, Casa Independente, Casa do Capitão, DAMAS, Hot Clube de Portugal, Lounge, Lux Frágil, Musicbox, RCA Club, Titanic Sur Mer, Valsa e Village Underground Lisboa – contam com uma programação especial, que reúne 120 atividades e envolve 480 artistas e outros profissionais da música.



Ricardo Toscano Trio, Fogo Fogo, Felipe Caneca e Teresinha Landeiro, Rod Krieger e Surma, ou Venga Venga estão entre os nomes confirmados, mas há muito mais para ouvir ao longo de dois meses, após um longo período sem concertos.



Câmara Municipal de Lisboa no âmbito do plano Lisboa Protege com vista a assegurar a sobrevivência destas salas, ao mesmo tempo que promove o regresso de artistas aos seus palcos.

Os concertos já começaram, respeitando as medidas e orientação da DGS em vigor. toda a informação sobre a programação, horários e bilheteira pode ser consultada aqui.