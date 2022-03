As reações da Internet à condenação por violência doméstica de Manuel Carrilho

Depois de ter sido revertida a decisão inicial de absolvência de Carrilho pelo crime de violência doméstica (foi apenas condenado por difamação), o Tribunal concluiu no acórdão atual que "não existe qualquer justificação para a atuação" do arguido " sendo aliás de exigir de quem tem maiores responsabilidades públicas que adote comportamentos dignos, éticos e morais, o que o demandado, ex-ministro, ex-embaixador, professor universitário e autor de vários títulos publicados, não cumpriu desde logo pelos meios usados para ofender e achincalhar a sua ex-mulher, mães dos seus filhos."



redes sociais para mostrarem a sua opinião sobre o assunto. " Uma vitória para os direitos das mulheres, para todos os comprometidos com o combate à violência doméstica e para a confiança das vítimas na justiça. Ninguém está acima da lei", lemos num comentário. "Tardou, mas não falhou", referiu uma utilizadora do Twitter . "Por isso bate, fala mal e desconsidera a mãe e mulher que é… é condenado a três anos de prisão… mas se pagar seis mil euros fica livre… e é isto???", indignou-se outro internauta. Os internautas, tanto homens como mulheres, recorreram às

O ex-ministro Manuel Maria Carrilho foi hoje condenado pelo Tribunal da Relação de Lisboa a uma pena dede prisão por violência doméstica contra a ex-mulher e apresentadora Bárbara Guimarães . De acordo com o acórdão, a que a agência Lusa teve acesso, a pena do antigo ministro da Cultura ficará suspensa caso este pague à APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima) uma quantia de, além aque deve à ex-mulher, a título de danos não matrimoniais sofridos. Isto tudo no prazo de 60 dias.