Afinal, o que fez a russa que fingiu ser herdeira milionária durante um ano?

Quem não se lembra do mentiroso compulsivo Frank Abagnale Jr, a personagem que Leonardo DiCaprio encarna em Apanha-me se Puderes (2002), de Steven Spielberg? Neste filme baseado em factos reais, Abagnale faz-se passar por médico, piloto de aviação ou advogado, tudo para falsificar cheques… O argumento gira em torno da sua fuga às autoridades personificadas, aqui, pelo sempre incrível Tom Hanks. A história, adaptada aos tempos modernos, repetiu-se entre novembro de 2016 e agosto de 2017 quando a russa Anna Sorokin, agora com 28 anos, se fez passar por membro da elite nova-iorquina. A jovem dizia ser Anna Delvey, uma herdeira alemã com uma fortuna que a própria alegava ser de 60 milhões de euros. Na verdade, a verdadeira Anna Sorokin nasceu em 1991 na Rússia e mudou-se para a Alemanha em 2007, aos 16 anos. Depois de abandonar os estudos, mudou-se para Paris, onde estagiou na revista francesa Purple.

Entre os delitos cometidos, e sempre em nome desta herdeira "fictícia", a russa ficou hospedada em hotéis de cinco estrelas, jantou em restaurantes premiados e comprou roupas de marcas de luxo. Até bancos conseguiu enganar e, segundo um artigo do New York Post tentou contrair empréstimos de 22 milhões de dólares (cerca de19 milhões e meio de euros) para abrir um clube nocturno. A verdadeira história da falsa magnata foi, por fim, revelada num artigo publicado na revista Vanity Fair em agosto de 2017, pela voz de "uma amiga". Afinal, e no meio de todas as suas burlas, Anna ficou verdadeiramente amiga de vários membros da alta sociedade americana, e até vários artistas de Manhattan.

Segundo o site The Cut, a primeira burla de Anna ocorreu no hotel 11 Howard, no Soho, em Nova Iorque, quando esta estendeu uma nota de 100 dólares à concierge Neffatari Davis para apenas pedir recomendações de restaurantes caros na zona, ao mesmo tempo que anunciava que iria ficar por um mês neste hotel (cuja estadia custa cerca de €400 euros por noite).Davis, na altura com a mesma idade que Anna estranhou, mas o nome da hóspede estava efectivamente no sistema informático do hotel. Deixou uma dívida de milhares. Este pequeno episódio foi apenas um exemplo do que se seguiu durante quase um ano. Balenciaga, Alexander Wang, Supreme e Alaïa estavam entre as suas marcas preferidas e, segundo o mesmo site, era frequentes encontrar vários sacos destas e de outras marcas de luxo no seu quarto. Chegou a ir à Bienal de Veneza com Michael Xufu Huang, o conhecido coleccionador e fundador do Museu Beijing’s M Woods – com os custos a ser suportados pelo mesmo. A russa tinha um truque que usava em tudo: só pagava em dinheiro, nunca com cartão com de crédito. Com esta desculpa, foi enganando muitos dos seus amigos verdadeiramente milionários.

No ano passado, noticiou-se que a produtora Shonda Rhimes poderia vir a basear-se na história de Anna para uma nova série da Netflix, já que a falsa herdeira despertou interesse de uma forma geral – desde a comunicação social aos próprios americanos – e até ganhou fãs. Lena Dunham também está a preparar uma adaptação de uma peça da Vanity Fair para a HBO. E a 23 de julho, Rachel DeLoache Williams, uma amiga de infância de Anna que testemunhou em tribunal contra Sorokin lança o livro My friend Anna.

Em outubro de 2017 acabou por ser presa em Rikers Island, a segunda maior prisão dos EUA, situada numa ilha a nordeste de Manhattan. A 10 de maio de 2019, a juíza Diane Kiesel condenou Anna Sorokin a uma pena de prisão entre quatro e 12 anos, a devolver 200 mil dólares (cerca de 177 mil euros) e ainda a pagar uma coima de 24 mil dólares (cerca de 21 mil euros) pelas burlas que cometeu durante quase um ano.