Capitão Fausto, B Fachada e Sreya no novo festival Sintonia

A música não pode parar. Esta é a certeza do festival Sintonia, que dedica dois dias aos artistas nacionais já esta quinta e sexta, 17 e 18, na Altice Arena, em Lisboa.

O cartaz divide-se por três palcos com concertos ao vivo a realizarem-se em simultâneo: Palco Super Bock (Arena), Sala Tejo e Palco Ermelinda Freitas (Sala Fernando Pessoa). Confirmados estão artistas e bandas nacionais como ProfJam & benji price, Capitão Fausto, Sreya, IAN, B Fachada ou Papillon.





Este será também um momento para refletir sobre os desafios do presente na conferência "A Indústria da Música no Contexto Atual", a decorrer nas tardes dos dois dias. As conversas podem ser acompanhadas presencialmente e com lotação limitada a quem adquiriu pulseira para o evento ou a partir de casa, com transmissão em streaming no Youtube e Facebook do Super Bock Super Rock, no site oficial do Rádio SBSR.FM Em Sintonia e também no Facebook da Moche.

O Rádio SBSR.FM Em Sintonia juntou-se também à União Audiovisual #NinguémFicaParaTrás, que surgiu durante a pandemia para apoiar os profissionais do audiovisual que se encontram sem trabalho. Haverá uma recolha de alimentos não perecíveis (como arroz, atum, esparguete, leite, produtos de higiene, etc.) e ainda uma recolha de bens como brinquedos novos (por uma questão de saúde) para cabazes de Natal.



Veja o cartaz completo no site oficial do evento.



O bilhete é único e válido para os dois dias e encontra-se à venda em meoblueticket.pt e também nos locais habituais. A organização garante o cumprimento todas as orientações da Direção Geral da Saúde.