O novo disco de Natal de David Fonseca é tudo o que queremos ouvir nos próximos dias

É uma das canções de Natal mais adoradas de sempre. Em 2010, David Fonseca tornou-a ainda mais épica, uma vez que se gravou a cantar e a tocar instrumentos em nove janelas em simultâneo, numa reinterpretação que enternece até o menos imbuídos do espírito natalício. Adivinha ou precisamos de lhe dizer que é Last Christmas? Em 2020, dez anos depois, o cantor e instrumentista português decidiu imortalizar todas as suas versões de canções de Natal no disco digital Christmas Songs - Vol. 1.



É que uma simples brincadeira de forma a presentear o seu círculo de fãs mais restrito deu origem a uma tradição. A primeira vez que David Fonseca reinterpretou uma canção de Natal foi em 2006. "Na altura a ideia não era fazer uma sessão de Natal ou fazer disto uma tradição. Eu tinha uma mailing list de pessoas que estavam ligadas à minha atividade musical e achei que era interessante filmar um vídeo de Natal para enviar a quem estava inscrito. Foi algo muito caseiro, era eu ao piano a cantar o Silent Night. A reação das pessoas foi tão incrível que eu no ano seguinte voltei a repetir." Ao longo dos anos, cantou temas como All I Want From Christmas Is You (2011), Do They Know It's Christmas? (2013) ou My Favorite Things (2017). "Ao terceiro ano já tinha e-mails no início de dezembro a perguntar: onde está o vídeo de Natal? Desde então, não há ano nenhum que passe em que isso não aconteça. É uma espécie de um jogo entre mim e as pessoas que estão do outro lado, ficou uma tradição. É uma brincadeira e tem sido sempre muito divertido ao longo dos anos" conta.

Embora todas as suas reinterpretações sejam diferentes, David Fonseca diz que uma das suas eleitas "é precisamente aquela que foi mais popular até hoje, a Last Christmas." Nos vídeos, David Fonseca também tem mostrado os seus dotes como videógrafo, em compilações que revelam uma criatividade não só musical como visual. "O meu preferido é sem dúvida o Oh Christmas Tree. Eu estou vestido de pinheiro e são vários David a cantar a canção, foi uma insanidade total, demorei não sei quanto tempo a fazê-lo mas foi muito divertido" explica, referindo-se a uma das criações visuais mais engraçadas dentro desta saga natalícia.

David Fonseca vestido de pinheiro. Foto: David Fonseca

O característico tom de voz grave de David Fonseca e a sua sonoridade tão genuinamente melancólica parecem ser a combinação perfeita para estas versões. "Eu estou certo de que a razão do sucesso das canções de Natal tem a ver essencialmente com isso. Muitas delas são mascaradas de alegria, não são assim tão alegres quanto isso. Quando comecei a fazer estas versões e a olhar com atenção para as letras, as letras são quase todas sobre solidão. Se pensarmos na letra do All I Want for Christmas Is You da Mariah Carey, se retirarmos a alegria toda da canção o que fica é uma pessoa que diz que a única coisa que quer no Natal é que a pessoa que ama esteja com ela" explica. "Pensar nessa dicotomia é muito enternecedor. Descobri um pouco mais sobre isso, sobre o que está por detrás das canções."

Mas para 2020 o cantor quer uma mensagem de esperança e alegria. "Se não tivéssemos passado por isto, talvez não lançasse este disco. É a minha maneira de dizer ao ano 2020 que ele não ganhou. Continuamos aqui e vamos continuar a fazer as coisas com a alegria que sempre tivemos. Eu acredito que a função de um artista também é responder aos tempos e encontrar uma forma de olhar para este tempo que possa refletir-se nas pessoas que me ouvem. Achei que seria uma boa altura para trazer a alegria que marca o Natal, foi uma forma de a exteriorizar e mostrar a minha vontade de abrir a porta a uma nova luz."

A 22 e 23 de dezembro David Fonseca sobe ao palco do Teatro Maria Matos pela primeira vez para o concerto de Natal A Christmas Special, essencialmente para fazer esta partilha musical. "Eu queria que estes concertos fossem como uma espécie de um encontro de sala. Quase como se estivesse na minha sala de estar e as pessoas se sentassem todas nos sofás para conversar e ouvir música. É uma espécie de uma aproximação ao público através de canções de Natal mas não só, também de alguns dos meus clássicos e histórias. No fundo o que eu quero fazer neste espectáculo é uma proximidade, em tempos em que a proximidade é tão difícil e tão complexa."



Os bilhetes, com valores entre os €16 e os €20, encontram-se à venda na Ticketline e nos locais habituais com a particularidade de existirem descontos na aquisição de bilhetes duplos e triplos.