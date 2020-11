"As estradas são para ir", ou a biografia poética (e visual) de Márcia

As páginas de "As estradas são para ir" são de uma leitura tão fluída e condutora, que é possível que numa noite o devoremos. É que Márcia escreve de forma tão escorreita quanto compõe. No final, apercebemo-nos que este é um livro para se regressar quantas vezes quisermos, porque se não é a poesia que nos resgata, tantas vezes, de lugares sombrios e nos leva para lugares de luz, não sabemos o que será.



Este é o primeiro livro de Márcia, que não o classifica de maneira alguma. A compositora e artista de 38 anos e a voz de Insatisfação ou Deixa-me ir decidiu que compilaria poesia, crónicas e ilustrações - tudo da sua autoria, claro - num único objeto. Esta aventura literária nasce de um período em que a autora não pôde cantar devido a uma lesão nas cordas vocais, mas também a "salvou" da quarentena que todos vivemos, porque lhe permitiu evadir-se para outros lugares através de traços pintados, de esquemas rimáticos, ou de reflexões de cariz mais pessoal que são quase cartas abertas às suas personagens.



Editado pela Planeta, "As estradas são para ir" é, em última instância, um auto-retrato corajoso, sublime e, claro está, poético.



É curioso que este livro nasce de uma situação pessoal, a perda da voz, mas viaja até ao passado, e nas entrelinhas conseguimos ouvir várias Márcias, ou seja, várias fases da sua vida. Sentiu que era essa viagem que queria fazer com As estradas são para ir?



É engraçado que este livro nasceu de uma fase má, que foi o problema que tive nas cordas vocais, mas nasceu também de outro período mau que foi a quarentena, que todos nós tivemos que passar. O que me mostra que talvez eu esteja a tentar exemplificar - com os caminhos que eu escolhi - as estradas que se podem percorrer nesta alturas. Ou seja, as saídas possíveis dos caminhos difíceis.

"As estradas são para ir" (Editora Planeta)

Tenho a ideia que acredita profundamente nisto: a escrita cura-nos e faz-nos renascer. É verdade?

Sim, acredito profundamente nisso e na cura do entendimento. Como refiro na nota de autor, aquele que nos ouve é um precioso lugar. Eu acredito que aquele nos entende está a fazer muito por nós, e que aquele que nos ouve como ouvinte também quando nós cantamos, está a completar um ciclo. Eu faço uma canção para desabafar, assim como se tu tiveres uma conversa com uma amiga, estás a desabafar e ela está a ouvir. E perceberem-se uma à outra faz com que não te sintas tão sozinha. É por isso que eu acredito nessa cura do entendimento. E acho que a escrita ajuda-me muito a pôr as coisas em perspectiva, porque não consigo entender tudo à superfície.

Há muita contemplação na sua poesia, sobretudo na Natureza. Diria que é uma observadora nata, absorvendo o mundo para dentro das palavras?

A contemplação é cada vez mais importante. Porque nós temos muita coisa para fazer, mas se não pararmos a contemplar aquilo que fizémos, acaba por ser como se nada fosse. A Natureza que nós desprezamos, muitas vezes, e que achamos que não é assim tão importante, é um reencontro vital. Nas imagens do livro está também o meu regresso à Natureza, já que a maior parte das ilustrações foi feita durante a quarentena.Os desenhos do mar foram todos feitos de memória. Senti uma grande necessidade de evasão. Somos parte de um mundo com vários elementos, e temos que estar em contacto com eles e com a terra. A mim faz-me imensa falta, e sinto pena, às vezes, de ter nascido na cidade.

Também podemos pensar neste livro como uma carta de amor ao seu pai. É ele o fio condutor de todo o livro?

Não diria o fio condutor mas uma talvez uma homenagem, ao falar dele, falar da importância que ele tem. Nós achamos sempre que somos só pessoas, mas a verdade é que influenciamos os outros. Acontece-nos a todos acabar por influenciar os outros, e também temos o poder de inspirar. Eu gosto de saber isso como artista e como pessoa. Quando as pessoas choram nos meus concertos, eu fico contente (não pelo choro em si, claro!) mas sim por estarem disponíveis para me ouvir e emocionarem-se com o que eu canto. Isso dá-me um certo sentido de propósito. Há momentos como artista em que pensamos que fazemos as coisas para nós, porque este é um caminho de muita resiliência.

Sente que foi, de certa forma, um presente para todos os que admiram as suas composições?

Espero que sim! E que se sintam felizes, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas muito contentes e gratas. É algo um bocadinho mais à frente daquilo que eu já tenho dado, é uma coisa mais íntima.

Neste auto-retrato, digamos assim, além de luz e amor também há medo, insegurança e incerteza. Nem sempre estamos na estrada certa?

Acho sempre que se pode estar no caminho certo, mas é importante conhecer a importância da tristeza, reconhecer que ela existe. Eu gosto de ter dado o meu contributo em forma desse testemunho. Sinto que somos mais felizes assim. Estar sempre com a postura de que estamos sempre bem, acaba por deixar quem está numa situação má muito mais isolada. E não é justo julgarmos tanto. É uma tradição dizer-se "não chores" ou "vê lá se agora não choras". E isso não é justo, porque também é preciso chorar. Mas também não devemos ceder à tristeza, que era uma coisa que o meu pai muitas vezes dizia. Eu acho que não nos devemos dar nem render à tristeza, devemos detetar o que se pode fazer mais pelo nosso bem-estar. Mas também precisamos de nos perdoar a nós próprias quando temos um dia mais cinzento.

Além disso brinda-nos com ilustrações e pinturas. Tinha saudades de pintar?

Sim, tinha imensas saudades de fazer uma série. Porque eu sempre desenhei, continuei a desenhar, mas eram pequenas coisas. Isto é uma série de desenhos contemplativos grandes. Eu não decidi logo o que iria desenhar, foi com base naquilo que os poemas me recordaram.

Escrever um livro estava na calha há muito tempo?

O livro foi pensado em 2017. Eu tinha a ideia de querer editar poemas, e achava que ficavam bem com um apontamento de desenho. Tudo culminou neste objeto porque as canções acabam por falar nalguma temática de alguma maneira e eu sempre dei muita importância à escrita, e depois acabei por escrever também crónicas. Entraram mais textos do que eu estava à espera. Eu permiti-me a liberdade de fazer um objeto diferente, pensei: porque é que eu não hei-de fazer aquilo que eu quero? Na verdade, eu sou essa artista de fazer muitas coisas, faz-me sentido o livro vir com estes desenhos. Eu sinto tudo ao mesmo tempo, sinto estas imagens, recordo estas paisagens, ao mesmo tempo que eu escrevo.

Apesar de estar sempre a escrever e a compor, fica a vontade de dar continuidade a este livro?

Sim, depois cria-se uma maneira de escrever que permite continuar o livro, tornando-o interminável. Mas eu continuo sempre a escrever, há sempre coisas para dizer. Na minha cabeça estou sempre a pensar… é um bocado cansativo, mas bom! (risos).

Este livro veio numa altura em que todos sentimos algum desamparo. É a poesia que muitas vezes nos "salva"?

Eu dou muita atenção à poesia. Se me perguntares enquanto sociedade, como cidadãos é muito importante que exista uma dignificação maior dos artistas, dos professores, dos enfermeiros. E como é que se faz isso? Por um lado, não criticar tanto. Os Ministérios e o Governo podem mudar o que quiserem, mas nós como cidadãos devemos olhar para os artistas com dignidade, como um trabalho, uma profissão, e que merece respeito. Hoje em dia fazemos muito, e somos menos, mas a Arte é o que permite viver e não passar a vida só a cumprir tarefas ou a sobreviver. É o que nos faz viajar.

Quais são os seus poetas preferidos?

Os que mais me tocaram até hoje, Fernando Pessoa (sobretudo em Alberto Caeiro) e gosto muito da Adília Lopes.