Zandra Rhodes x Ikea. A designer que vestiu a princesa Diana, Paris Hilton ou Freddie Mercury

Excêntrica, com padrões ousados e cores garridas – assim é a coleção Karismatisk da Ikea. Para a nova linha de edição limitada, a empresa sueca colaborou com a icónica designer Zandra Rhodes, conhecida pelo seu estilo irreverente e personalidade destemida.

Zandra Rhodes e Paulin Machado, designer da Ikea. Foto: Ikea

Karismatisk, um manifesto de autoexpressão e de funcionalidade, conta com 26 peças marcantes que, tal como Zandra, irradiam carisma.



Inspirada pelo mote "be fearless, be fabulous, be you!" (não tenhas medo, sê fabulosa, sê tu mesma, em tradução livre), a artista procurou mostrar que não há problema em arriscar e combinar cores e estampados na decoração de casa.

Biombo Karismatisk, €49, Ikea x Zandra Rhodes. Foto: Ikea

Capa de almofada Karismatisk, €5, Ikea x Zandra Rhodes. Foto: Ikea

"É o tipo de coleção da qual as pessoas podem pegar apenas num ou em vários artigos, para dar outra cor às suas casas e às suas vidas ", explicou a designer britânica em comunicado. "A Ikea entendeu a minha estética, o meu trabalho e todo o processo de design foi muito orgânico e genuíno, e isso comprova - se no resultado desta coleção. Foi uma aventura maravilhosa", revelou.

Base para velas Karismatisk, €3, Ikea x Zandra Rhodes. Foto: Ikea

Vários dos motivos utilizados na coleção, como os movimentos ondulantes, são imagens de marca de Zandra. Outro exemplo disto é o espelho Krabb, da Ikea, que a estilista recriou, desenhando-o com um rosto de mulher (The lady heads), uma presença assídua nas suas obras desde os anos 70.

Espelho Karismatisk, €14, Ikea x Zandra Rhodes. Foto: Ikea

Também os padrões florais são uma combinação das diversas flores que a designer utiliza há anos nos seus modelos, tal como as pregas e os laços de fita.

Tecido pré-cortado com padrões florais Karismatisk, €29/2 unidades, 100% algodão, Ikea x Zandra Rhodes. Foto: Ikea

Manta Karismatisk, €39, Ikea x Zandra Rhodes. Foto: Ikea

Zandra Rhodes lançou a sua primeira coleção em 1969, ficando conhecida depois de a atriz Natalie Wood ter usado as suas criações na Vogue americana. Ao longo da carreira, vestiu estrelas como a princesa Diana, Freddie Mercury e Paris Hilton.

A coleção Karismatisk chega às lojas e ao site do Ikea em setembro.