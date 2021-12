Petit Love. A loja de brinquedos com mais de 1000 artigos

Quando Cláudia e Paulo Antunes embarcaram na aventura da paternidade, ficaram espantados com a carência de oferta de lojas e marcas de materiais infantis, da decoração aos brinquedos. Foi esse o impulso que fez com que tenham decidido abrir a Petit Love, em Lisboa, há quatro anos. Hoje a loja tem três locations: uma no Lx Factory e em Alvalade, e de momento uma pop-up store no Oeiras Parque, a tempo do Natal. "Criámos a Petit Love depois do nascimento da nossa primeira filha, a Francisca. Com o segundo filho a caminho, o Lourenço, sentimos que as lojas para crianças em Portugal não ofereciam produtos variados, que fossem ao encontro das nossas exigências como pais. Comprávamos quase tudo online, procurávamos marcas que gostávamos mas que eram difíceis de encontrar em lojas físicas. Por isso sim, sentimos que existia um gap que quisemos tentar preencher" afirma Paulo Antunes, à Máxima.

Petit Love Foto: DR

Uma loja de brinquedos e objetos infantis, que vão do decor ao banho, passando pela puericultura e pelo têxtil, conta com uma curadoria muito cuidadosa, e marcas originais. Aqui, podemos encontrar peças tão diferentes como triciclos de madeira pintada com arco-íris, pratos de silicione, capas para os dias de chuva, mochilas para as aulas, dinossauros que brilham no escuro, lanternas para a noite e, agora, também algumas novidades exclusivas para o Natal. "A seleção de marcas e respetivos produtos é feita pela Cláudia, minha mulher e sócia co-fundadora deste projeto. São feitas muitas pesquisas online e a curadoria também é feita através da participação em feiras internacionais de brinquedos" afirma Paulo.

Petit Love Foto: DR

Há uma preocupação pela sustentabilidade, evidente em peças como legos em plástico reutilizado, livros e alguns jogos Montessori. "Apostamos em marcas que criam brinquedos que juntam a brincadeira à parte educativa, em que as crianças aprendem a brincar, sendo muitos deles segundo a metodologia Montessori."



Na seleção de marcas, há portuguesas mas não só. "Temos diversas marcas nacionais e internacionais, que estão a utilizar materiais diferenciadores como a madeira, silicone ou plástico reciclado, ou seja, com preocupações ambientais ou de durabilidade dos materiais. Brinquedos que passam de irmãos para irmãos pela sua qualidade e durabilidade", afirma.

Cláudia e Paulo Antunes. Foto: DR

"Tentamos que [a loja] seja diferenciadora por apostarmos essencialmente em brinquedos infantis em vez de acessórios ou têxteis e com isso termos uma enorme variedade de brinquedos (atualmente são mais de 1000)" explica. "Também nos diferenciamos pelo atendimento personalizado, isto é, pela ajuda na seleção do brinquedo ideal para a criança que o vai receber, tendo para isso profissionais formados por nós, 100% disponíveis e com grande preparação para apresentar cada um dos brinquedos da melhor forma.

Petit Love Foto: DR

A primeira loja abriu no LxFactory por ser um espaço completamente diferente na cidade de Lisboa, "ligado às artes e à expansão e novos projetos". Em 2021 cresceram e abriram uma nova loja em Alvalade, um dos bairros mais carismáticos da cidade. "Agora acabamos de inaugurar uma loja temporária no Oeiras Parque, que estará aberta até ao final do mês de dezembro." Para visitar já, portanto.



Onde? Rua Rodrigues de Faria 103 Edf G, 1300-501 Lisboa, Lx Factory. Contactos info@petitlove.pt ou por telefone 21 362 1166 (loja LxFactory) | 21 362 2053 (loja Alvalade).