Lumen, o hotel que chegou para iluminar Lisboa

Como uma luz que chegou para iluminar e trazer esperança, o Lumen Hotel & The Lisbon Light Show abriu em pleno verão de 2021, em Picoas, no centro de Lisboa. No dia em que chegamos, está cheio. Entre as reservas no restaurante e o check-in, há uma azáfama boa que nos diz que a cidade está a recuperar o fluxo turístico com vivacidade. O Lumen é, precisamente, uma excelente aposta nessa tendência. Símbolo de requinte e conforto, foi pensado ao pormenor para ser um lugar aprazível às diferentes horas do dia, sempre a pensar na adorada golden hour, seja ao lusco-fusco ou o nascer do sol.

Hotel Lumen: lounge. Foto: O Apartamento

É que a tão amada luz lisboeta invade os vários recantos do hotel, tornando-se protagonista em jogos de brilhos, luzes e sombras, que foram um verdadeiro quebra-cabeças da sua idealização à construção, decoração e acabamentos. Do rooftop com piscina e vista para a cidade ao recatado pátio interior - onde todos os dias acontece o espectáculo de vídeo mapping - dos quartos às zonas comuns, a luz está sempre presente, embora de formas diferentes.

Hotel Lumen. Foto: O Apartamento

Pátio Fotossíntese. Foto: O Apartamento

Em parte, esse grande detalhe foi pensado pelo arquiteto Frederico Valsassina, responsável pelo projeto, que criou uma estrutura de raiz para um hotel de quatro estrelas, e também pelos gabinetes de design de interiores, o Atelier P06, de Nuno Gusmão, que ficou responsável pelas áreas comuns, e a Lemon Variance, de Barbara Neto, pelos quartos. Para tirarem o maior partido da luz, focaram-se nos tons gerados pelos 6 graus de quando o sol o sol nasce ou se põe, e se atingem tons amarelos, laranjas, vermelhos e dourados. Na decoração, o material de eleição é a cerâmica, mas também há apontamentos com classe com a introdução do burel.

Hotel Lumen. Foto: O Apartamento

Ao chegar, o lounge bar é perfeito para um welcome drink, antes de subir aos quartos. Ao todo, são 160 quartos, de tipologia deluxe (alguns são comunicantes), executivos, suites familiares, suites executivas, ou suites master. Todos os quartos têm uma particularidade: as camas são amplas, com lençóis de algodão que nos fazem pensar que estamos a dormir nas nuvens, e amenities de charme, da marca portuguesa Benamôr.

Hotel Lumen. Foto: O Apartamento

No sexto piso, há um lounge ideal para co-work ou fast meetings, o Executive Zénite, e se subirmos até ao topo vamos encontrar um rooftop com piscina e bar com vista para o rio e para o Miradouro de Nossa Senhora do Monte, um dos mais bonitos da cidade.

Rooftop com a piscina. Foto: O Apartamento

Para relaxar ou ver o espectáculo de vídeo mapping – todos os dias às 22h – todos os caminhos vão dar ao pátio fotossíntese. Se estiver frio – pois por esta altura é possível que esteja - também pode ver o espectáculo (The Lisbon Light Show, um convite a descobrir Lisboa) - do interior do restaurante Clorofila, que está atualmente aos comandos do carismático chef Celso Dias. Do Clorofila fazem parte 130 lugares interiores e 32 exteriores, com louças são da portuguesa Vista Alegre e mobiliário da Branca Lisboa. Os tons de verde predominam, da decoração aos pratos em si.

Restaurante Clorofila. Foto: O Apartamento

Desfiado de pato no restaurante Clorofila. Foto: O Apartamento

Numa viagem pela cozinha tradicional portuguesa desconstruída, encontramos pratos para partilhar como tacos de barriga de porco com couve roxa, tomate, coentros e queijo de Nisa (€16) ou pica-pau de atum com pickles agridoces e areia de azeitona (€14). Nos pratos, destacamos o desfiado de pato confitado com carolinoto de cogumelos e maçã verde (€12) mas também o linguini de courgette, molho pesto e espargos bravos, crocante de nozes e cherry seco (€12). Para sobremesa, a tarte de figo com gelado de requeijão, mel e nozes (€6,50) é uma aposta certeira.

Pica pau de atum no restaurante Clorofila. Foto: O Apartamento

Linguini de courgette. Foto: O Apartamento

Onde? Rua Sousa Martins, 20, Lisboa. Reservas (+351) 210 547 410 ou info@lumenhotel.pt. Preços A partir de €130 (quarto deluxe).