Horóscopo. O que lhe reservam os astros para a semana de 16 a 22 de junho de 2025

Sol em Carneiro

20 de março a 19 de abril

Os arianos procuram paz, mas esta parece ser interrompida por questões estruturais de falta de disciplina, dos próprios ou de outras pessoas. Prevêem-se tentativas de exercer autoridade e confrontos com desafios. Ajudará reorganizarem as prioridades e necessidades de rotina. Ao mesmo tempo, fecha-se um longo capítulo das suas vidas e o novo está ainda longe de consolidação. Alguns carneiros podem ver a vitalidade comprometida, por cansaço físico e emocional. O dia 19 será marcado por maior impulsividade. Os que estão no início de novos capítulos, devem ter paciência com uma fase de erros e ajustamentos. As relações com irmãos ou amigos estão privilegiadas e serão uma fonte de vitalidade.

Sol em Touro

19 de abril a 20 de maio

O dia 16 será de uma intensidade glacial. Algum choque emocional tem condições para deixar mácula. As influências astrais apontam para uma atração mais acentuada por tudo o que é material e uma maior tendência para a extravagância e para o supérfluo. A vontade de beleza estará acentuada. A partir do dia 17 de junho a capacidade de trabalho estará amplificada, assim como a atenção ao detalhe. Os níveis de preguiça serão igualmente elevados. No dia 21 irá entrar no verão com muito verde à sua volta, sendo a tendência a de estar rodeada/o de natureza. O dia 22 será animado pela mesma disposição, havendo forte espírito de convívio em família ou com pessoas de grande familiaridade.

Gémeos

20 de maio a 21 de junho

Ainda é tempo de soprar velas e de receber os parabéns! No dia 16 estará com abertura para estar com os outros e a aproveitar paisagens diferentes, se tal se proporcionar. Muitos geminianos estão com uma capacidade fora da caixa de resposta a desafios, o que pode significar soluções de genialidade. No dia 17, inaugurará um período exigente, de grande meticulosidade, o que originará cansaço. No entanto, aquilo que tiver em mãos estará ao serviço da renovação do seu propósito na sociedade, dando motivação ao trabalho que tem de fazer. Poderá ter algum problema menor com animas domésticos.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

Parabéns, Caranguejo! O sol entra no seu signo a 21 em grande estilo, num ano solar que será abençoado pelo planeta da sorte, Júpiter. Irá receber boas notícias relativas ao seu trabalho. Em simultâneo, será invadido/a por uma vontade de realizar limpezas e de organizar os espaços que habita. É igualmente possível que repense o seu estilo de vida, sendo este um período de grande foco na vida íntima e pessoal, em que revisita as suas origens. Alguns caranguejos vão sentir-se emocionalmente impactados e com maior ansiedade do que é habitual, nomeadamente a 16. O dia 19 será marcado por algum tipo de percalço emocional, que trará à superfície muita da vulnerabilidade de uma fase que é de mudança. O dia 21 terá uma qualidade de acordar dores do passado, emocionais ou físicas.

Leão

22 de julho a 22 de agosto

Os investimentos que deve ou não fazer estão a fervilhar na sua mente. Em simultâneo, há uma vontade de ser criativa/o e aproveitar a vida. Muitos leões vêm-se entusiasmados em expandir os seus conhecimentos ou até mesmo mudar de país e experimentar a vida noutras culturas. O investimento em conhecimentos ligados às tecnologias está também a ser ponderado. As relações afetivas continuam num processo de peso de prós e contras. Há um equilíbrio que os leões procuram, mas que não estão totalmente certos de vir a encontrar. A 16, alguns estarão em verdadeiro desequilíbrio emocional. Principalmente de 19 a 21, o exercício físico vê-se como benéfico para utilizar alguma da sua energia. Por outro lado, este é um excelente período para estabelecer novas metas.

Virgem

22 de agosto a 22 de setembro

Muitos virginianos sentem que tiveram de dar uns passos atrás para poderem dar um pulo em frente. Este é, por isso, um período de algum esforço, mas de muita evolução. A partir do dia 17 terão de ter cuidado para aproveitar essa energia de perfeccionismo para cultivarem um espírito prático e de sucesso, e não para exageros de trabalho. A capacidade de terem rotinas saudáveis está muito pronunciada. O contacto com outras culturas tem tudo para ser inspirador e até trazer algumas revelações sobre como gostariam de viver uma vida diferente. De 16 a 19 os encontros com os outros têm tudo para ser significativos e promover uma homeostasia emocional. O dia 22 será o melhor em termos afetivos, havendo momentos muito especiais, daqueles de encher o coração.

Balança

22 de setembro a 24 de outubro

As comunicações têm tudo para ter um tom mais emocional e volátil, e irá sentir-se mais sensível com tudo à sua volta. Em termos profissionais, os astros mostram sacrifícios de forma a terminar o que tem em mãos. O coração quer férias, mas a mente tem de se focar em questões materiais e esse conflito tornará as coisas mais difíceis. Particularmente de 19 a 21, questões com chefias dificultarão a engrenagem. As relações afetivas passam por uma fase de novas dinâmicas, com uma nova disciplina na rotina em casal. No dia 16, as amizades vão contribuir para um dia especial. O solstício de verão vai forjar um enorme sentimento de liberdade, havendo uma necessidade de libertação de algumas frustrações que se acumularam ao longo da semana. Arranje um escape para toda a energia.

Escorpião

24 de outubro a 22 de novembro

O dia 16 será marcado por uma impaciência acentuada, que tem tudo para estar ligada a questões sociais ou políticas, que não estejam de acordo com os seus valores. A partir do dia 17 haverá um alívio para aqueles que têm estado em fase crítica nos relacionamentos íntimos e o conquistar de um espírito mais prático será visível. A sexualidade estará bem presente para os escorpiões, que viverão atrações instantâneas. No geral, as relações atravessam um período de abertura e de intimidade. Entre 17 e 19, deverão ter cuidado com algum excesso de emotividade. A vitalidade física pode deixar algo a desejar, precisando os escorpiões de cuidar do sistema imunitário e da alimentação. O solstício de verão vai encontrar os escorpiões de coração cheio e de muita esperança no futuro.

Sagitário

22 de novembro a 22 de dezembro

A sua vontade é sair porta fora e viajar, mas neste momento não pode. Situações familiares e materiais fazem com que tenha de ficar ancorada/o. A partir do dia 17, haverá uma avalanche de detalhes a organizar e trará algum sentimento de urgência, mas também de brio no que tem de fazer. Está numa altura de preparação de novos voos, que podem envolver outras culturas, e que requerem pensar de uma forma inteiramente nova. Serão dias de muitos encontros e de muito convívio, particularmente entre 19 e 21. AS relações afetivas têm tudo para sofrer algum refreamento, devido a necessidades que não estão em consonância, levando a alguns ajustamentos mútuos.

Capricórnio

22 de dezembro a 19 de janeiro

As suas relações irão marcar o ritmo dos próximos dias. Das amizades às relações familiares, passando pelas mais íntimas, há tantas interações que se sentirá a flutuar de uma relação para outra. Algumas poderão ter picos de intensidade e conflito, devido à reatividade elevada, incluindo conflitos com autoridades, principalmente a 18 e 19. Nos afetos, a parte mais sensorial estará apurada, com destaque para o dia 22. A partir do dia 17 sentir-se-á com muita capacidade para pôr tudo em ordem à sua volta. Mesmo que esteja de férias, o espírito estará direcionado para o modo gestão. O início do verão irá assinalar alguma mudança estrutural e importante na sua vida, afetando acima de tudo as relações.

Aquário

19 de janeiro a 18 de fevereiro

Os astros trarão um mote de intensidade emocional a 16 para os aquarianos, A partir do dia 17 tudo terá acalmado. A origem será de ansiedade com a sociedade ou com os seus grupos. Apesar da agitação, estará presente uma energia otimista e a sua vitalidade será sentida nos níveis desejáveis. Provavelmente irá aproveitar o tempo que tem para arrumar, organizar e fazer contas à vida, não só em questões materiais, como também relativamente ao seu corpo, pensando em dietas e em exercício físico adequado. A família tem tudo para estar no topo das prioridades, trazendo alguns quiproquós para o seu dia-a-dia, desafiando a sua paciência. Não estará numa das fases mais quentes no que diz respeito à vida amorosa.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Os afetos continuam no centro da sua vida, havendo muita atração no ar e muita compatibilidade com alguém em especial. O dia 22 será particularmente carnal. Entre 17 e 18, terá tudo para sentir a mente menos focada em assuntos racionais, mas mais orientada para o convívio e para a partilha de emoções, o que tem tudo para prejudicar toda a parte mais profissional. A partir do dia 17, terá de ter um espírito diplomático apurado, pois haverá algum tipo de escrutínio pelo qual terá de passar e que tem tudo para que, de repente, se sinta alvo de ataque. No entanto, todo o seu lado charmoso poderá ser ativado, se não deixar o seu lado mais reativo entrar em cena. O verão chegará sob a forma de mar e sorrisos, sendo um solstício adequado para partilhar com os que mais ama.