Inseparáveis. A história de amor entre a Rolex e a Música

A Rolex é mundialmente reconhecida pelo seu know-how - associado à qualidade dos seus relógios - e pela procura constante pela excelência, não aceitando menos do que a perfeição. Essa busca contínua do nome suíço estende-se não só aos seus produtos, mas também às suas parcerias nas mais variadas áreas, do desporto à sustentabilidade, sem esquecer a música ou o cinema, elegendo personalidades e associações que procuram atingir o seu máximo potencial. Há mais de um século que a Rolex apoia artistas talentosos com o objetivo de perpetuar a herança artística da marca e promover a cultura global, com destaque para a área da música. Em 1982, a soprano neozelandesa Dame Kiri Te Kanawa foi a primeira Testimonee Rolex nesta área, seguida, em 1976, do tenor espanhol Plácido Domingo. O início de um longo legado, que se mantém até hoje.

Além disso, a marca apoia também instituições, orquestras e concertos de referência com destaque para duas das maiores instituições de música clássica, o Festival de Salzburgo e a Filarmónica de Viena, com os seus inesquecíveis concertos.

O Festival de Salzburgo foi fundado há mais de 100 anos, a 22 de agosto de 1920, sendo hoje um dos mais importantes na sua área e apostando numa programação verdadeiramente diversa, da ópera ao teatro. Ao longo de seis semanas, o festival austríaco apresenta mais de 170 peças clássicas e atuações contemporâneas e conta com a Rolex como patrocinador principal desde 2012, a par do Festival de Whitsun, uma extensão deste primeiro.



Ainda na Áustria, a marca apoia a Filarmónica de Viena, fundada em 1842 e uma das melhores do mundo. Há quase um século que esta realiza o concerto anual de Ano Novo, na manhã de 1 de janeiro, emitido em direto da famosa sala de concertos Musikverein. A Rolex tem sido parceira exclusiva desta prestigiada orquestra desde 2008, e, desde janeiro de 2009, o patrocinador exclusivo do Concerto de Ano Novo.





A Rolex compromete-se ainda a divulgar o melhor que a música tem a oferecer através do apoio de duas plataformas online a fim de tornar as belas melodias um bem acessível a todos. O medici.tv é a primeira e maior coleção online de música clássica, que além de transmissões em direto, conta com um catálogo com mais de 2500 vídeos disponíveis, através de subscrição, com concertos, ballets, óperas e documentários. Na mesma ótica, apoia o Opera Online, uma vasta biblioteca operática. Tem como objetivo final educar os seus leitores com artigos informativos e conta com uma enciclopédia de ópera com cerca de 21 mil artigos de referência. A marca é sócia fundadora do site, criado em 2010.