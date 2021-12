Os melhores looks da passadeira vermelha da estreia da série 'And Just Like That...'

Dezassete anos depois, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis vestem mais uma vez a pele das fashionistas mais icónicas de Nova Iorque - Carrie, Miranda e Charlote - em And Just Like That…, a sequela de Sexo e a Cidade.

Sarah Jessica Parker na estreia de 'And Just Like That' no Museu de Arte Moderna em Nova Iorque Foto: Getty Images

Cynthia Nixon na estreia de 'And Just Like That' no Museu de Arte Moderna em Nova Iorque Foto: Getty Images

Kristin Davis na estreia de 'And Just Like That' no Museu de Arte Moderna em Nova Iorque Foto: Getty Images

Nesta sequela, veremos o trio de amigas numa nova fase das suas vidas. Se antes as conhecíamos como símbolos feministas na casa dos 30, agora encontramo-las a meio dos 50 anos com filhos crescidos, alguns cabelos brancos e a mesma confiança (e estilo) de sempre. Fica por saber onde estará Samantha, papel protagonizado por Kim Cattrall.

Chris Noth e Tara Wilson na estreia de 'And Just Like That' no Museu de Arte Moderna em Nova Iorque Foto: Getty Images

Sara Ramirez na estreia de 'And Just Like That' no Museu de Arte Moderna em Nova Iorque Foto: Getty Images

Cathy Ang na estreia de 'And Just Like That' no Museu de Arte Moderna em Nova Iorque Foto: Getty Images

Do elenco fazem também parte os nomes Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson e Evan Handler. Veja as imagens da estreia do filme, que aconteceu a 8 de dezembro em Nova Iorque.