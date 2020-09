H&M HOME lança coleção de cerâmicas portuguesas

A nova coleção tem uma seleção variada de pratos, taças, canecas e jarros em tons neutros – bege, branco, verde seco, cinzento escuro. O toque "handmade" está bastante visível nos acabamentos da linha, feita de peças intemporais e de alta qualidade, tornando-as sustentáveis na sua durabilidade. Feita em cerâmica, a coleção é produzidas pela fábrica familiar Val do Sol, em Portugal.

A novidade já está disponível nas lojas H&M do Chiado e no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, no Mar Shopping, em Loulé, e também online.