Guess Airwash: a nova tecnologia sustentável da marca americana

Guess Jeans, a marca com identidade americana - mais especificamente ligada e inspirada ao lifestyle californiano -, tem um legado de quase 40 anos na Moda. Foi pioneira no campo denim, com o lancamento em 1981, pelas mãos dos irmãos Marciano, mas sentiu a necessidade de se inovar para adaptar aos tempos que decorrem. Como tal, surgiu a Guess Airwash, uma tecnologia sustentável que procura reinventar a mecânica da confeção das peças. Quando a Guess foi fundada, a marca surgiu com o conceito da lavagem com pedras – um processo que envolve pedras-pomes juntas com os jeans, nas máquinas de lavar, como forma de desgastar as fibras e a cor índigo do tecido. E dar-lhes aquele aspeto cool.

Foto: DR

Com a inovação Airwash, é recriado o efeito da lavagem com pedras através de uma lente sustentável, ou seja, substitui-se, em grande parte, a água utilizada na lavagem com pedras por ar e bolhas. A prática, que também elimina o uso de pedras-pomes diminui, significativamente, o consumo de água e energia da lavagem de pedras.

São apresentados oito airwashes em calças denim, camisas denim e casacos. Foto: DR

Nesta nova coleção, que estará disponível em junho em lojas selecionadas e online, são apresentados oito airwashes em calças denim, camisas denim e casacos. As calças aparecem em três cortes para mulher – skinny, mom, midrise straight, mas a linha refina ainda mais os clássicos do guarda-roupa da herança Guess: como é o caso da t-shirt, do hoodie ideal, do emblemático bomber e até do puffer elementar.