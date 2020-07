Os segredos de savoir faire na alta costura da Dior

Conhecida pela sabedoria e dedicação que confere a cada peça, a casa Dior revelou - num vídeo editorial - como foram pensadas as peças de alta-costura da última coleção. Em primeira instância, foram criadas pequenas miniaturas dos vestidos (de 40cm de altura), de forma minuciosa e detalhada, uma arte que é depois transposta para o vestido em si, e que traz novos desafios à equipa de artesãos de Maria Grazia Chiuri, diretora criativa das coleções femininas da marca francesa.



Neste vídeo, a Dior abre as portas do mundo secreto que se esconde no interior do número 30 da Avenue Montaigne, em Paris, morada dos ateliers Dior, para revelar o maravilhoso e fascinante universo das criações de alta-costura.