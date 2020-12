Uma explosão pop no outono 2021 da Dior

Para a coleção de outono/inverno 2021 da Dior,, diretora criativa da marca francesa, junta "inovação e herança à ultramodernidade e ao savoir-faire dos ateliers Dior" lê-se no comunicado de imprensa que acompanha o vídeo criativo The Pop Vibe.Padrões ultracoloridos, transparências, brilhantes, bordados e prateados são algumas das referências trabalhadas pela designer italiana. "Cada peça esboça uma nova atitude pop com espírito desportivo, evocando o poder estético do designer Elio Fiorucci, bem como a forma como Andy Warhol revisitou e reinterpretou pinturas renascentistas de Paolo Uccello" acrescenta ainda a criadora.Veja como tudo isto se transformou em coleção no vídeo acima.