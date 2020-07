Estas são as joias mais usadas em 2020

Quando são bem escolhidos, os acessórios e joias certos nunca nos deixam à mercê de um outfit enfadonho. Tanto nas passerelles como no Instagram, a palavra de ordem atual é a renovação, inspirando-a a ser criativa com os seus adornos. No caso dos brincos, as simples argolas surgiram nos desfiles primavera-verão 2020 de Proenza Schouler ou Balenciaga em versões com relevo (à anos 80) e nas redes sociais com pérolas, pedras ou em resina. À semelhança das modelos do desfile de outono-inverno 2020 da Fendi que usaram brincos em forma de caneta, imperam no Instagram pares inspirados em objetos quotidianos como doces ou insetos.

Outra presença constante nas passerelles em 2020 têm sido as correntes curtas, quer use apenas uma oversized ou várias finas e sobrepostas, ideais para aprimorar um look descontraído ou até desportivo. O último clássico reinventado são as pérolas, que parecem nunca sair de moda, desta vez assumindo mais a sua forma natural. Quer opte por peças com pérolas verdadeiras ou não, estas acrescentam sempre um toque de feminilidade intemporal a um look.