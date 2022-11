O ano que mudou a vida de Steven Meisel em exposição

A paisagem portuária, os recantos gastronómicos que nos fazem querer entrar em todo o lado, a chuva permanente e as ruas cheias de gente bonita (e bem vestida, já agora) são características que, juntas, candidatam a Corunha a ser uma das cidades espanholas mais cool do momento. Além disso, o lado artístico da cidade narra-se, também, através da sua arquitetura senhorial e simultaneamente moderna, imponente, que evoluiu na direção certa, que se organizou e convive com a paisagem na perfeição. É em parte graças ao Grupo Inditex, que tem sede nesta cidade e nela emprega mais de 5 mil pessoas, que se deve esta sensação de que há uma criatividade iminente (e emergente).

A Corunha acaba, por exemplo, de receber a exposição de Steven Meisel 1993 A Year in Photographs, promovida pela Fundação Marta Ortega Pérez, CEO atual do Grupo Inditex e sucessora do pai, Amâncio Ortega. Uma fashionista ela mesma, Ortega já tinha lançado uma primeira mostra de Moda - Peter Lindbergh: Untold Stories, que atraiu mais de 110 mil visitantes à cidade e impulsionou a criação da Fundación MOP em 2022.

Steven Meisel 1993 A Year in Photographs. Foto: © Profirst, Justin Paquay

Para descobrir, está um conjunto de fotografias icónicas, tiradas pelo fotógrafo nova-iorquino em 1993, um ano decisivo para a sua carreira, em que fotografou 28 capas para a Vogue e fez mais de 100 editoriais só para este título. A mulher mais retratada, e o rosto que mais vemos com uma cumplicidade especial com a câmara, é Linda Evangelista, a supermodelo que cresceu na geração de Naomi Campbell ou Claudia Schiffer, cujos retratos também podemos apreciar. Conduzida por Jimmy Moffat diretor de Arte do BOF (The Business of Fashion), e por Michael Benson, artista e amigo pessoal do fotógrafo, a sessão de abertura recebeu imprensa ibérica, que ouviu atentamente algumas das mais incríveis histórias por detrás de imagens que se tornaram eternas. Da Moda ao Cinema, Carla Bruni, Hamish Bowles, Kyle MacLachlan, Jaye Davidson, Barbra Streisand, Marlon Richards, Isabella Blow, Amanda Harlech ou Twiggy são alguns dos rostos retratados.

Por exemplo, Jimmy Moffat recorda como Streisand se recusava a sair do carro para a sessão fotográfica, pelo facto do bairro "ser demasiado sujo", e como pediu a Meisel para trocar de lente, numa sessão que depois resultou numa mais elegantes da carreira da cantora, a preto e branco. Moffat conta, também, como Meisel acabava por ser um tutor para a geração de supermodelos dos anos noventa, ensinando-as a pousar – como fez com Campbell ou Stella Tennant, esta última descoberta (e incentivada) por ele. "Steven e eu apoiávamo-nos mutuamente. O trabalho era trabalho, mas não parecia; era também diversão e podíamos trabalhar a noite inteira para conseguir o que pretendíamos: o resultado final, a estética desejada, a essência da sessão. Foi uma época muito especial", recorda Naomi, que esteve presente na pré-inauguração ao lado de outras estrelas.

1993 A Year in Photographs tem entrada gratuita e decorre no Muelle de la Batería, na Corunha, até 1 de maio de 2023.