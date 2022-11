Marta Ortega, Irina Shayk e Naomi Campbell em exposição de Steven Meisel

A Corunha, no norte de Espanha, é o epicentro da Inditex, e o local eleito para a nova exposição promovida pela empresa espanhola, do prestigiado fotógrafo Steven Meisel.El Muelle de la Batería, na Corunha, recebeu a inauguração da exposição "Steven Meisel 1993 A Year in Photographs", e contou com Marta Ortega Pérez, atual presidente do grupo Inditex, filha de Amancio Ortega e promotora da exposição.A ela juntaram-se personalidades do mundo da moda, tais como Naomi Campbell, Christy Turlington, Natalia Vodianova, Amber Valletta, Irina Shayk, Honor Fraser, Karlie Kloss, Pat e Anna Cleveland, Karen Elson, Anna Sui e Coco Rocha.