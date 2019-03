Nathan Westling muda de género e reaparece como modelo masculino

Conhecido anteriormente como Natalie Westling, Nathan confirmou a sua mudança de género numa entrevista à CNN. O modelo pisou pela última vez a passerelle num desfile da Louis Vuitton para a primavera 2019 e é um favorito entre designers como Marc Jacobs ou Nicolas Ghesquière. Ainda enquanto Natalie, participou em campanhas da Prada, Versace, Chanel, Dior e muitas mais. Na mesma entrevista, Nathan sublinha que os momentos de glória de Natalie ocorreram numa altura em que estava a tomar antidepressivos e a ser tratado por causa da ansiedade e de problemas de raiva. Só em abril do ano passado é que decidiu enfrentar o problema e aceitar a sua disforia de género.

"Tem sido uma aventura incrível, tem sido um processo incrível e estou genuinamente feliz por estar neste caminho – e numa idade tão jovem, também. É uma grande bênção", comentou à CNN sobre a tomada de decisão.

Westling relembra as dificuldades que atravessou e como ser modelo lhe abriu possibilidades para se expressar e para experimentar coisas novas. "Ao pôr todo aquele cabelo e maquilhagem, fui capaz de me descobrir também, e ver-me de muitas maneiras diferentes, e saber realmente que era isto que eu queria e era o caminho que eu devia fazer".

Porém, Nathan admite que mudar não foi fácil e que nem tudo corre facilmente. "Não foi tudo um arco-íris feliz no início. Os meus primeiros dois meses de transição foram difíceis, e só quando comecei a ver mudanças físicas que alinhavam com o meu estado mental é que acordei e (comecei) a viver. Estou feliz. Nem consigo imaginar voltar, agora, a como era porque é muito sombrio".

Nathan passou, assim, os últimos seis meses em Los Angeles a tomar hormonas e a alinhar o seu físico com o seu psicológico, e junta-se agora a uma indústria de moda em mudança, como vimos no desfile da Louis Vuitton em outubro do ano passado, que contou com muitos modelos transgénero, não-binários e queers.