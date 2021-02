Inclusão, body positivity e sustentabilidade. A campanha ativista da Tommy Hilfiger

Dentro das várias iniciativas que serão apresentadas nas próximas semanas a par desta campanha, a Tommy Hilfiger lançou os cursos online FutureLearn, pensados pelos ativistas da campanha, sempre a par de temas como a sustentabilidade ou o body positivity. O primeiro curso online gratuito é centrado na neutralidade corporal e em desafiar os estereótipos da imagem, e é apresentado por Jameela Jamil. Este curso está disponível na plataforma

FutureLearn.com

a partir de hoje, 15 de fevereiro.



A Tommy Hilfiger aposta cada vez mais na sustentabilidade, sobretudo no que toca à confeção das peças. A coleção desta primavera apresenta uma gama de materiais e técnicas de produção mais ecológicos, onde se incluem matérias primas como a viscose EcoVero, o poliéster reciclado de menor impacto, o tecido Lyocell, o algodão orgânico ou o acabamento BioCool derivado de plantas.

Foto: Tommy Hilfiger 1 de 19 Foto: Tommy Hilfiger 2 de 19 Foto: Tommy Hilfiger 3 de 19 Foto: Tommy Hilfiger 4 de 19 Foto: Tommy Hilfiger 5 de 19 Foto: Tommy Hilfiger 6 de 19 Foto: Tommy Hilfiger 7 de 19 Foto: Tommy Hilfiger 8 de 19 Foto: Tommy Hilfiger 9 de 19 Foto: Tommy Hilfiger 10 de 19 Foto: Tommy Hilfiger 11 de 19 Foto: Tommy Hilfiger 12 de 19 Foto: Tommy Hilfiger 13 de 19 Foto: Tommy Hilfiger 14 de 19 Foto: Tommy Hilfiger 15 de 19 Foto: Tommy Hilfiger 16 de 19 Foto: Tommy Hilfiger 17 de 19 Foto: Tommy Hilfiger 18 de 19 Foto: Tommy Hilfiger 19 de 19

anuncia a campanhapara a primavera 2021, ao mesmo tempo que assume o compromisso de construir um futuro melhor. Para tal, a marca elegeu uma série de ativistas e defensores do ambiente e dos direitos humanos, que lutam por uma sociedade que nada desperdiça e na qual há espaço para todos, sem olhar a géneros, etnias ou orientações sexuais.Entre eles estão a ativista e manequim Indya Moore, os Compton Cowboys (uma comunidade fundada por Randy Savvy, Stoner Mane e Kee, que utilizam a cultura equestre para mostrar às crianças de Los Angeles um futuro alternativo) ou Jameela Jamil, atriz, podcaster, manequim, escritora, ativista nas questões de género e do corpo, entre outras, e ainda fundadora da plataforma "I Weigh", um espaço seguro e inclusivo para todas as mulheres. A campanha conta ainda com nomes como Kiddy Smile, DJ, cantor, compositor e ativista pela identidade e autoexpressão ou Monica Guo, fundadora da equipa nacional chinesa de surf, que está a desafiar estereótipos e a criar oportunidades para a próxima geração com a sua escola de surf só para raparigas."Agora que estamos num dos momentos mais cruciais da história, devemos avançar juntos para construir um futuro melhor para as próximas gerações", disse Tommy Hilfiger, sobre a campanha. "Orgulho-me do facto da nossa coleção para a primavera de 2021 seja representada por um grupo tão incrível e diversificado de pessoas que encarnam esta mensagem. Ao longo da coleção, e não só, estou confiante de que irão inspirar os fãs a conduzir mudanças significativas e duradouras."Criada em colaboração com o, a campanha capta a essência do grupo através dos estilos de que eles mais gostam e nos locais em que mais se sentem em casa - desde um salão de dança, uma praia, um estúdio de gravação. A diversidade de cenários mostra como se pode fazer a diferença em diferentes ambientes e comunidades. A campanha foi fotografada um pouco por todo o mundo, incluindo Los Angeles, New Jersey, Londres, Paris, Berlim e Hainan, pelos fotógrafos locais Clara Balzary, Joshua Woods, Jana Gerberding, Ken Ngang e Tom Johnson.