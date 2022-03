Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Como é a Moda feita em Espanha?

Domingo Rodríguez Lázaro, lançou a marca em 2016, e desde então tem apresentado na MBFW. Os jogos de cor com preto, branco ou rosa, e as transparências, com alguns apontamentos em pelo, mostraram uma coleção com atitude, distinta em tudo o que veriamos mais nesta semana da Moda.

Pablo Erroz, um dos designer espanhóis na ribalta, neste momento, nos surpreendeu. O jovem desenha peças sem género, individuais e sem estação, para serem usadas anos e anos, já que os materiais de origem são quase todos Maiorca reuniu consenso numa coleção que se inspira nos padrões únicos dos azulejos de porcelana, a que chamou de Contrast Cobalto.



Um dos mais ecléticos designers desta edição foi Roberto Verrino, que apostou em coordenados ultra femininos, esvoaçantes, com Teresa Helbig apresentou uma coleção cheia pormenores onde se destacam tons como o preto, rosa e verde militar, em silhuetas fluidas, mini-saias, peças à medida, calções e vestidos midi. Uma proposta que presta homenagem a mulheres escritoras emblemáticas e ícones feministas como Virginia Woolf ou Joan Didion, com silhuetas que procuram dar Brain & Beast, de Ángel Vilda, fechou este dia, com peças feitas a partir de materiais tanto novos como desperdiçados, sempre na base da ideia de uma "construção constante", onde tudo aquilo que é idealizado conta uma história e tem um significado.

No dia em que aterramos em Madrid o tempo está ameno, a cidade está caótica, e há um frenesim no ar que é muito particular desta capital europeia, como se muitas "coisas secretas" estivessem sempre a acontecer. Uma dela foi certamente a semana da Moda , a Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que acontece na Feira de Madrid, às margens da cidade. É o mais importante encontro de Moda em Madrid, conta com quasee um workstation de novos talentos, além de todas as festas e meetings que acontecem na cidade, ao mesmo tempo, e que assinalam o evento.foi uma das primeiras a abrir o segundo dia do certamente, com uma, repleta de coordenados oversized e divertidos, onde detalhes como os corações adornavam as peças, e com uma discreta referência solidária à Ucrânia (no fim, a designer desfilou de mãos dadas com crianças, segurando a bandeira do país). Modelos que exibiam amarelos, cor de rosa, azuis - os tons base da marca - desfilaram perante uma plateia curiosa. Neste dia, a insígniaapresentou uma coleção marcada pelo rock e pelo irreverente, onde sobressairam, como umas calças estilo motard com corações, um dos símbolos da marca espanhola. O jovem designer,Também o desfile de