Há uma nova Gucci na Avenida da Liberdade

Este investimento pela empresa de Paula Amorim veio juntar-se aos 22 milhões de euros já investidos ao longo dos anos, numa tentativa de fazer crescer o mercado de marcas de luxo em Portugal, para garantir um posicionamento de Lisboa e Portugal como destino diferenciador, segundo a dirigente da marca. A Amorim Luxury possui a marca há 8 anos e já alcançou o recorde mundial de vendas por m2 de loja.

Loja da Gucci Foto: D.R.







O novo espaço da marca italiana Gucci, tem cerca de 300 metros quadrados ao longo de dois pisos. Esta loja contém a colecção completa da marca: a coleção masculina e feminina – acessórios, sapatos, jóias, relógios, sedas e óculos.

A loja, localizada no espaço Tivoli Fórum, na Avenida da Liberdade, reforça o "Food Meets Fashion" com a marca JNcQUOI, o restaurante gourmet próximo da loja. A esta ideia juntam-se as lojas Fashion Clinic e a Dolce & Gabbana, que foi inaugurada em maio.

O ambiente do novo espaço da Gucci é o esperado: sofisticado e atrativo, tal como os produtos da marca. À entrada da loja, os clientes têm diante deles o piso pintado no local e à mão, por artistas italianas da Barthel. O espaço é amplo e tem elementos suaves que enfatizam a sua sofisticação como cadeiras de veludo, móveis vintage de madeira escura e uma escadaria elegante e de madeira. A nova loja é a combinação perfeita entre o tradicional e o moderno, o industrial e romântico.