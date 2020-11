Gucci reinventa passerelle com minissérie realizada por Gus Van Sant

Num ano em tudo imperscrutável, também a indústria da moda sentiu necessidade (ou mesmo obrigação) de se reinventar. Alessandro Michele, diretor criativo da Gucci, encontrou uma nova forma de mostrar a nova coleção da marca italiana, convidando o realizador Gus Van Stant a juntar-se à sua visão criativa para criar uma minissérie de sete episódios. 'Ouverture Of Something That Never Ended' capta um olhar observador sobre o quotidiano de várias personagens, enquadradas na estética colorida, fantasiosa e vintage de Michele, sob a perspectiva cinematográfica inconfundível de Van Stant, premiado realizador de filmes como 'Milk', 'Elephant' ou 'Good Will Hunting'.

Ouverture Of Something That Never Ended

A narrativa acompanha o dia a dia de Silvia Calderoni, a protagonista, que acorda na sua casa em Roma, com a chegada de uma visita inesperada. Depois, vai-se cruzando com outras personagens como o filósofo Paul B. Preciado, os artistas Billie Eilish, Harry Styles e Florence Welch em localizações distintas: o primeiro episódio passa-se em casa (At Home), o segundo no café (At the Café) e o terceiro nos correios (At The Post Office).





Esta minissérie deixa à mostra uma coleção kitsch, sedutora e sem género, onde materiais como as rendas, brilhantes ou os bordados se entrelaçam com os estampados coloridos, florais e geométricos que já fazem parte da identidade que Michele idealizou para a marca desde que chegou à Gucci, em 2002, e mais ainda quando se tornou diretor criativo da mesma em 2015. Também a coleção de acessórios, carteiras e calçado tem destaque, com close-ups de fazer suspirar e um protagonismo especial mais que justificado.



Os episódios serão exibidos até 22 de novembro no Youtube, durante o GucciFest, e estão disponíveis no site da marca.