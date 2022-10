Estes brincos são perfeitos para o outono (e 100% personalizáveis)

Brinco Pandora ME Pavé Link em liga com revestimento de ouro 14k e zircónias, 39€ cada + Micro-pendente Pandora ME Faceted Star em liga com revestimento de ouro 14k e esmalte, 29€ cada Foto: Pandora

O início do outono e a diminuição das temperaturas chamam por cores mais quentes na moda, como castanhos e amarelos, e o mesmo acontece nos acessórios. Para celebrar a nova estação, a Pandora lançou novas peças de joalharia com um, o tom dourado ideal para a reentré.Tal como o nome indica, a coleção Pandora ME tem como foco a individualidade de cada uma de nós, possibilitando assimcom os brincos e os diferentes pendentes disponíveis. Além disso, o novo brinco Pavé Link em ouro está também coberto em, um pormenor que o torna ainda mais especial.Trata-se de uma peça irreverente que pode ser usada no dia-a-dia em de uma forma mais minimalista ou, para quem não tem medo de arriscar, em modo glamour total. Tudo depende doescolhido, bem como dos restantes acessórios a acompanhar. coleção Pandora ME está disponível nas lojas físicas da marca, a maior de joalharia do mundo que comercializa jóias de alta qualidade a preços acessíveis.