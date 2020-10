Carlos Gil dedica coleção a Portugal

A coleção primavera/verão 2021 que o designer apresentou à ModaLisboa é inspirada em Portugal, em homenagem ao sentimento e cultura portuguesas, revelando-se numa linha com peças cheias de simbolismo e contrastes de cor.

Através de jogos de padrões, reforça-se intenção do designer engrandecer os monumentos portugueses, recorrendo aos estampados nacionais, em algumas peças, ao ter "Portugal" escrito nas peças.

Na coleção, encontram-se elementos como folhos ou rede, com Carlos Gil a descrever que as peças mostram "uma mulher elegante, lutadora e misteriosa". O branco e o preto são as cores predominantes desta proposta para a primavera/verão 2020, mas também se encontram tons mais coloridos como o fúcsia, o salmão, o amarelo ou o azul turquesa.

Veja fotografias do desfile abaixo.