A Zara desenhou um lenço para cada signo. Adivinha qual é o seu?

Há boas novidades para os amantes da astrologia, e que chegam mesmo a tempo do natal. A espanhola Zara acaba de lançar um novo acessório para este outono: lenços 100% em seda com estampados de cada signo do zodíaco. O anúncio foi feito no Instagram da marca, que lançou em primeiro lugar o lenço alusivo ao signo leão. Todos eles têm combinações de cores distintas, padrões maioritariamente geométricos e estampados que aludem a cada um dos signos: por exemplo, balança tem uma balança e carneiro é precisamente ilustrado com este animal. Descubra a coleção, aqui.

Os lenços já estão disponíveis online e nas lojas Zara, e custam €19,95 (cada).

View this post on Instagram A post shared by ZARA Official (@zara)