A coleção de outono que não pode perder (mesmo)

Chegado o fim do verão, o outono traz consigo novos (re)começos, por causa do regresso ao escritório ou a um novo ano letivo. E embora possa ser uma altura um pouco stressante, é igualmente entusiasmante pensar nas possibilidades de outfits que podem ser criados e adornados.

A coleção do El Corte Inglés apresenta-lhe sugestões de looks urbanos, minimalistas e sofisticados para ir trabalhar, para passear ou para descontrair em casa, quer viva na cidade ou no interior do país.

Blanca Padilla para a campanha Volta o Outono, Volta a Moda, do El Corte Inglés. Foto: El Corte Inglés

Blanca Padilla, que já foi rosto da Dolce & Gabanna, e Andrés Velencoso, conhecido pelos trabalhos que fez para Chanel e Louis Vuitton, são os protagonistas da nova campanha, que para além de contar com as próprias marcas do El Corte inglés, integra ainda etiquetas como Green Coast, Lloyd’s, Dustin, Emidio Tucci, Jo&MrJoe e Gloria Ortiz.

Andrés Velencoso para a campanha Volta o Outono, Volta a Moda, do El Corte Inglés. Foto: El Corte Inglés

Volta o Outono, Volta a Moda está disponível nas lojas e online.