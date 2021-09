Mango apresenta nova coleção com campanha incrível

This is family é o mote da nova campanha de outono-inverno da Mango, que mostra através de protagonistas muito especiais os valores essenciais da marca catalã: criar uma comunidade, estando juntos e partilhando momentos com os seus. Por isso, os protagonistas desta nova campanha são nada mais nada menos do que sete famílias que se juntam numa reunião ao mais puro estilo mediterrâneo, para revelar momentos íntimos e contar uma história única.

This is family Singulares, ímpares e diferentes em todos os aspetos, os protagonistas desta nova campanha de outono-inverno da Mango são casais, avós, irmãos, irmãs, pais, mães, namorados e namoradas... Porque nenhuma família é igual. E é esta diferença que os torna tão especiais!



1 de 7Gigi Ringel e Eeeva Lioni, um casal 2 de 7Família Dia, com os irmãos Alpha e Ousseynou e a avó Birane 3 de 7Família Chabernaud, com Clément acompanhado pelo irmão e pelo pai 4 de 7O casal Julia Bergshoedd e Camille Tanoh 5 de 7Irmãs Ashley Radjarme e Shirley Radjarme 6 de 7 Irmãos Clark (Bronte, Carter e Darcy) com a mãe Caroline Barton 7 de 7Família García, com três gerações de mulheres – Devyn, a mãe e a avó

Nova coleção é perfeita para voltar à rotina

Funcional, prática, elegante e com muita atenção dedicada aos detalhes. Há melhor razão do que esta nova coleção outono-inverno da Mango para desejar que a próxima estação comece mais cedo? Garantidamente, encontra nesta nova coleção as peças perfeitas com um estilo indicado para si.

O grande destaque vai, sem sombra de dúvida, para as peças de malha, para mulher, homem e criança. Também as cores neutras, como o bege, branco e preto, são o ponto forte desta nova coleção, num estilo elegante mas que ainda assim pode ser casual. A descontração ganha um forte relevo quando combinamos estas peças mais clássicas com peças em ganga, por exemplo.

Na coleção de mulher, o protagonismo vai ainda para as diferentes formas de blazers, em tweed ou em couro, ou ainda num design intemporal. O foco, a estrela desta coleção, são os acessórios: as botas, os mocassins de pele e as bolsas maxi. Quem resiste?

Na coleção de homem, as sweats vêm substituir os jérseis como imprescindíveis no guarda-roupa. Não deixam lugar para saudades! Para complementar o look, os ténis são peça must.

Sustentabilidade marca o lançamento da nova coleção

O compromisso da Mango ganha cada vez mais relevância e vai sendo reforçada com alguns gestos que fazem a diferença. Pela primeira vez, a Mango vai utilizar lonas publicitárias mais sustentáveis, sem PVC e com menor impacto ambiental no processo de reciclagem, que vão ser colocadas nas cidades de Madrid e Barcelona. Na instalação destas lonas vai ser ainda aplicada uma película de Pureti – um produto que purifica o ar (digamos poluído das cidades!) e que, ao mesmo tempo, reduz os gases de efeito de estufa indiretos e as partículas que causam o smog na atmosfera. Desta forma, melhora a qualidade do ar!