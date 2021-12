Jennifer Lawrence grávida, deslumbrante como nunca

Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio são os protagonistas do novo filme da Netflix Don’t Look Up, que conta a história de dois astrónomos que estão a tentar salvar o mundo de um meteoro gigante.

Para a red carpet da antestreia, a norte-americana optou por um vestido Dior fluído em tons de champanhe com brilhantes. O look foi completado com joias Tiffany & Co., maquilhagem natural e um apanhado simples e elegante.

Jennifer Lawrence na antestreia do filme 'Don´t Look Up', dezembro de 2021 Foto: Getty Images

Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio na antestreia do filme 'Don´t Look Up', dezembro de 2021 Foto: Getty Images

O primeiro filho de Lawrence é fruto da relação com o marido e diretor de Cooke Maroney. Numa entrevista recente à revista Vanity Fair, a futura mamã admitiu que embora estivesse "grata e entusiasmada" com este novo capítulo da sua vida, queria manter o filho fora das conversas com (a imprensa). "Cada instinto do meu corpo quer proteger a sua privacidade para o resto da vida, o máximo que conseguir", explicou.