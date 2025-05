Podemos usar sandálias com os dedos à mostra no trabalho?

Estar confortável no âmbito profissional é fundamental — quanto a isso não há dúvidas. E se o conforto for uma tendência a seguir? Também. Contudo, existem formalidades que devemos cumprir. Sem regras, nem fórmulas, ou verdades absolutas, o estilo define-se pela personalidade e adapta-se às circunstâncias. Com a chegada do tempo quente, a necessidade e o desafio deparam-se na conjugação de coordenados leves e respiráveis com calçado adequado e à altura da função. Quem não gostaria de ir trabalhar de chinelos? Qual é o calçado permitido e aceitável? Controvérsias à parte, podemos concluir que destapar os pés é, sim, possível sem perder a elegância ou sofisticação — muito menos colocar a profissão em questão.

Mas se não existem regras, existe, sim, o bom senso. A escolha deve ser feita impreterivelmente em função do cargo. Se a empresa exigir formalidade, a aposta deverá recair em sandálias em tons neutros, materiais de qualidade e detalhes que confiram a elegância que se procura, sejam eles em adornos ou recortes que favoreçam os pés. Se a palavra de ordem da entidade laboral for criatividade e liberdade, como agências de comunicação ou microempresas de ambiente familiar, a seleção torna-se mais vasta e seguramente mais confortável. Um conselho a acrescentar, escolher umas sandálias que se adaptem a mais do que uma função ou ocasião, só trará benefícios. Praticidade, qualidade e estética alinhadas permitem várias vidas e seguramente serão um bónus para a carteira.

Contudo há que ter a noção que todo o tipo de calçado tem o seu espaço e momento. E se a vontade de colocar os pés à vista é grande, os chinelos de enfiar o dedo terão que aguardar pelo fim de semana ou pelas tão aguardadas férias. Sem desesperar, as inúmeras hipóteses disponíveis prometem cumprir o seu papel assim que for oportuno. Das sandálias rasas, às mules, passando pelas sandálias em cunha, conforto não faltará, nem ocasiões.

O que não pode faltar é o autocuidado. Tantas vezes desvalorizados ou escondidos nas estações frias, pés arranjados não só acrescentam segurança na escolha e uso do calçado, como elevam a autoestima. Se ter cor nas unhas não é uma opção, ter pés cuidados e hidratados é uma exigência. Passos seguros pedem acima de tudo confiança. Agora só falta mesmo o sol brilhar para que os pés se vistam em conformidade, sem receios, e sigam caminho.