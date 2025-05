Bijuteria. O segredo da tendência está escondido nas gavetas das nossas mães

Este ano, as jóias deixaram de ser um simples detalhe para se tornarem protagonistas dos nossos looks. A tendência é clara: acessórios que não se escondem, mas que, na verdade, sobressaem mais do que nunca. Volume, mistura de estilos e muita cor marcam esta nova era, onde os acessórios são mais do que um complemento, são uma forma de expressão. Com estilos que vão tirar inspiração aos anos 60, 70, 80, 90 e 2000, para entrarmos na tendência podemos muito bem começar por vasculhar as gavetas das nossas mães.

Regresso em força do prateado

Afinal o dourado já não é o tom metálico de eleição e o interesse pelo prateado foi oficialmente renovado este ano, trazendo consigo um toque futurista e moderno, tanto em peças lisas como em texturizadas. Do estilo mais casual ao mais sofisticado, o prateado passa a ser uma aposta a ter debaixo de olho.

View this post on Instagram A post shared by Ines Silva (@irisloveunicorns)

A post shared by Ines Silva (@irisloveunicorns)

Mistura de prateado com dourado

Durante muito tempo, misturar dourado com prateado era quase como um tabu, mas essa regra foi ultrapassada. A mistura de metais está em alta e mostra-nos que o contraste pode ser sinónimo de sofisticação. Pulseiras douradas com colares prateados, anéis que misturam os dois tons no mesmo design e camadas de diferentes correntes metálicas são agora um sim para 2025.

View this post on Instagram A post shared by Rita Matos (@13.thirteen.treze)

A post shared by Rita Matos (@13.thirteen.treze)

Anel de dois tons entrelaçados, Pandora, €99. Foto: Pandora

Colares com pendentes

Os colares grandes voltam em força, com destaque principalmente nos pendentes. Ganharam popularidade no ano passado e tudo indica que assim continuará até ao final deste verão. Trazidos em correntes largas ou cordões de pele, os pendentes tornaram-se o centro das atenções.

View this post on Instagram A post shared by Bárbara Inês (@barbara_ines)

A post shared by Bárbara Inês (@barbara_ines)

Colar de cordão com pendente, H&M, €19,99. Foto: H&M

Colares em camadas

A sobreposição criativa de diferentes correntes, finas, grossas, com pendentes ou sem, em dourado e prateado, são agora uma forma fácil e estilosa de elevar um look. Usar apenas um colar já não é o suficiente e a tendência dos colares em camada é uma forte opção no mundo dos acessórios.

View this post on Instagram A post shared by Ine^s Mocho (@inesmocho.makeup)

A post shared by Ine^s Mocho (@inesmocho.makeup)

Pulseira XL

As pulseiras fininhas deram lugar a versões robustas e em sobreposição. Esta tendência permite brincar com proporções e materiais, criando impacto visual através da repetição e da mistura de texturas e metais. O lema é claro: mais é melhor.

View this post on Instagram A post shared by SOFIA COELHO (@sofiamcoelho)

A post shared by SOFIA COELHO (@sofiamcoelho)

Anéis e pulseiras de resina

Peças de resina e/ou com efeito de transparência têm conquistado as tendências. Os anéis volumosos e as pulseiras com um ar mais descontraído trazem aos outfits um toque mais leve e divertido. Em diferentes tons e designs arrojados, são um acessório que definitivamente foge do convencional.

View this post on Instagram A post shared by nenas teixeira (@inesrcrteixeira)

A post shared by nenas teixeira (@inesrcrteixeira)

Set de anéis resina, Parfois, €9,99. Foto: Parfois

Anel no mindinho

Um anel delicado mas cheio de personalidade para o dedo mais esquecido, que agora passa a ser protagonista. O anel no mindinho reaparece como uma escolha discreta mas elegante e moderna, que pode fazer toda a diferença no look final.

View this post on Instagram A post shared by Beatriz de S. Vieira (@beeatrizcv)

A post shared by Beatriz de S. Vieira (@beeatrizcv)

Brincos Statement

Os statement earrings maximalistas, muito na onda dos anos 60 e 70, continuam a dominar as tendências, mas agora ganham formas ainda mais ousadas. Geometrias exageradas, materiais inesperados e em cores diferentes, os brincos transformaram-se em verdadeiras obras de arte este ano.

View this post on Instagram A post shared by Belém Silva (@belembsilva)

A post shared by Belém Silva (@belembsilva)

Acessórios com missangas e contas

As missangas e as contas são um acessório ideal para se adaptar aos outfits deste verão. Este material, que remete aos colares que usávamos na nossa infância, surge em versões muito mais elegantes e modernas, tanto em colares e pulseiras, como em carteiras e brincos.

View this post on Instagram A post shared by (@sandrasilva.oficial)

A post shared by (@sandrasilva.oficial)

O regresso das pérolas

As pérolas fazem definitivamente parte deste ano, mas desta vez implementadas num estilo mais moderno. Esqueçamos a sua imagem e forma clássica: evoluíram para todos os formatos, tamanhos, e aparecem tanto em colares, como pulseiras e brincos. A elegância eterna com uma atitude renovada.

View this post on Instagram A post shared by Rita Matos (@13.thirteen.treze)

A post shared by Rita Matos (@13.thirteen.treze)

Colar de pérolas, Tous, €249. Foto: Tous

Em 2025, a bijuteria deixa definitivamente de ser um detalhe secundário para assumir um papel principal. Seja através da mistura de metais, das camadas ou dos acessórios ousados, a ideia é expressar-se sem medo. As novas tendências provam que, mais do que seguir regras, a moda é sobre criar a nossa própria linguagem visual.