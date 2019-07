De Iris van Herpen a Chanel, Céline Dion tem o melhor guarda-roupa da semana de moda de Alta-Costura

Poucos se divertem tanto na semana de moda de Alta-Costura de Paris como Céline Dion. Para assistir os desfiles, que começaram no último domingo, 30 de junho, e continuam até esta quinta-feira, 4 de julho, a cantora canadiana surpreendeu, mais uma vez, com a sua escolha de coordenados arrojados.

O primeiro foi um macacão preto da Chanel da coleção primavera/verão 2019 – o desfile em que Karl Lagerfeld transformou o Grand Palais numa praia – que custará cerca de €3990. O jumpsuit foi complementado com o cinto, também Chanel, em metal e pele de €1490 e com umas sandálias da linha Portofino da Gianvito Rossi, que custam €620. O segundo coordenado tinha tudo para ser simples, mas quando se trata de Dion, há sempre um twist. Neste caso, uns jeans assimétricos, peças da designer de moda ucraniana Ksenia Schnaider, à venda por cerca de €332. O top rosa-claro em plumas é da Attico (à venda na Farfetch por €1572), a carteira é da Fendi e os saltos com pelo são do designer Manolo Blahnik.

Como seria de esperar, para o desfile resort 2020 da italiana Miu Miu, a cantora escolheu um vestido rosa-choque drapeado da marca. No dia seguinte, Céline saiu às ruas da Cidade Luz com o design sustentável de Ronald van der Kemp, que tem entre as suas entusiastas nomes como Bella Hadid, Michelle Obama e Lily Collins. O blazer preto e branco com saia amarela foi combinado com os saltos coloridos assimétricos com os mesmos tons de Jimmy Choo. Os Love 100 custam €575.

Esta segunda-feira, Dion apareceu com um vestido preto Schiaparelli por Daniel Roseberry, combinado com luvas e sandálias em pele e um acessório de cabeça à la Royal Ascot criado por Stephen Jones. No mesmo dia, a diva da música – e agora da moda – apostou no vestido tridimensional da coleção Hypnosis, da designer holandesa Iris van Herpen.

Os stylists responsáveis pelos looks ousados de Céline são Sydney Lopez e Pepe Muñoz, que têm a habilidade de transformarem o streetstyle em momentos dignos de editoriais de moda. E ainda faltam dois dias de alta-costura para admirarmos as escolhas de Dion, que nunca deixa de lado o sentido de humor.