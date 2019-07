9 celebridades que morreram jovens

A morte do ator Cameron Boyce de apenas 20 anos chocou o mundo. Colegas de elenco e a própria Disney, à qual o ator estava associado, emitiram notas de pesar pela tragédia do último dia 6 de julho. Ao longo da história, foram muitos mais os talentos que desapareceram com vinte e poucos anos, como James Dean e Sharon Tate, deixando a sua marca na música, no teatro, no cinema e na televisão.

Cameron Boyce – 20 anos

O ator protagonista de Os Descendentes (2015), da Disney, morreu durante o sono a 6 de julho de 2019. O jovem teve uma convulsão consequência de um problema de saúde que estava a ser tratado, de acordo com a família.

James Dean - 24 anos

Ícone de Hollywood e da rebeldia dos anos 50, desapareceu a 30 de setembro de 1955 na intersecção de duas estradas na Califórnia, a 300 km de Los Angeles. O seu Porsche 550 Spyder prateado colidiu de frente com outro automóvel e acabou com a vida da estrela da longa-metragem A Leste do Paraíso (1995).

Sharon Tate – 26 anos

Um dos sex symbol de Hollywood na década de 1960, nomeada para um Globo de Ouro pelo filme O Vale das Bonecas (1967) foi brutalmente assassinada a 9 de agosto de 1969 pela família Manson, seguidores do serial killer Charles Manson. Grávida de oito meses do realizador Roman Polanski, Tate levou 16 facadas, várias delas na barriga. A história é recordada no filme de Quentin Tarantino Era uma Vez em Hollywood, que chega em breve aos cinemas nacionais.

Sid Vicious – 21 anos

O emblemático baixista da banda de rock Sex Pistols, símbolo do movimento punk, morreu a 02 de fevereiro de 1979 vítima de uma overdose de heroína durante uma festa na casa da mãe em comemoração da sua libertação – estava preso acusado de matar a namorada, Nancy Spungen.

Ian Curts – 23 anos

O vocalista da banda Joy Division suicidou-se na sua casa em Macclesfield, Inglaterra. O divórcio e a exposição do caso extraconjugal com a jornalista Annik Honoré terão agravado a depressão de que sofria desde a adolescência. Curtis enforcou-se a 18 de maio de 1980.

Heather O’Rourke – 12 anos

A menina dos olhos de Spielberg, protagonista da longa-metragem Poltergeist - O Fenômeno (1982) tornou-se um sucesso em Hollywood. Em 1987 foi diagnosticada com Doença de Crohn, uma inflamação crónica do intestino, e iniciou o respectivo tratamento. No entanto, um ano depois, a 1 de fevereiro de 1988, Heather desmaiou no chão da cozinha, sofrendo uma paragem cardíaca na ambulância e acabando por morrer no hospital.

Tupac Shakur – 25 anos

Durante um tiroteio em Las Vegas, a 7 de setembro de 1996, o emblemático rapper foi atingido quatro vezes - morreu seis dias depois com uma paragem cardíaca e o mistério sobre a sua morte manteve-se nos anos seguintes. Recentemente, a Netflix produziu um documentário, Por Resolver (2017) sobre a morte de Tupac e as investigações policiais que se seguiram, durante as quais o rapper Keefe D terá confessado em vídeo a sua participação no tiroteio.

Aaliyah Dana Haughton – 22 anos

A 25 de agosto de 2001, a cantora de R&B Aaliyah morreu num acidente de avião em Marsh Harbour, nas Bahamas, causado pelo excesso de peso na aeronave. A cantora viajava com a sua equipa e equipamentos de filmagem.

River Phoenix – 23 anos

Estreou-se no cinema em criança e foi nomeado para o Óscar pelo seu papel no filme Fuga Sem Fim (1988). Com apenas 23 anos, em outubro de 1993, sofreu uma overdose de heroína e cocaína durante uma festa.